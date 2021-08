Votre plan de transaction privée | Place des investisseurs

in

Question n°1 lors du contrôle d’une entreprise privée… l’inflation est-elle une menace pour cette classe d’actifs ? … que se passera-t-il en cas de renouvellement des actions ? … un exemple « public » de potentiel de rendement « privé »

À quand remonte la dernière fois que vous avez investi 5 000 $ dans un investissement et qu’il s’est transformé en 180 000 $ ?

C’est un gain de 35X.

C’est aussi à peu près ce que le spécialiste de l’investissement privé, Cody Shirk, a apprécié avec l’une de ses récentes transactions privées (je soupçonne que le montant investi était un peu supérieur à 5 000 $).

Hier, nous avons présenté le premier d’une série Digest en deux parties centrée sur Cody (cliquez ici si vous avez manqué ce numéro).

Nous l’avons fait parce que les barrières de longue date pour être un investisseur privé ont été supprimées. Il y a quelques années à peine, ce monde était réservé aux riches. Plus maintenant. Aujourd’hui, même les investisseurs réguliers peuvent accéder aux marchés privés.

Franchement, c’est énorme, car les investissements privés offrent un potentiel de rendements bien plus importants que tout ce que vous verriez sur les marchés publics. L’ensacheuse 35 qui vient d’être mentionnée en est un exemple.

Aujourd’hui, nous continuons avec le deuxième volet de notre série en deux parties.

Il y a beaucoup de choses à couvrir, alors gardons l’introduction courte et allons droit au but.

*** Drapeaux rouges des accords privés, délais et à quoi s’attendre si le marché boursier public se renverse

Jeff : Pour les nouveaux investisseurs privés, y a-t-il des signaux d’alarme immédiats que vous suggérez qu’ils recherchent qui disqualifieraient immédiatement un investissement potentiel ?

Cody : Évaluation. Disons que vous avez 1 000 $ à investir dans une entreprise. Si une entreprise est déjà évaluée à 100 millions de dollars, en gros, votre tranche de 1 000 $ des 100 millions de dollars sera très, très petite.

Ainsi, pour que vous puissiez multiplier par 10 votre investissement, cette entreprise doit vendre pour 1 milliard de dollars. 100 millions de fois 10 équivaut à 1 milliard de dollars.

Cela ressemble à un exercice idiot, mais c’est quelque chose que je fais toujours. Je vais regarder l’évaluation immédiatement et dire, est-ce que cela vaut mon temps ? Y a-t-il vraiment autant d’avantages ?

Jeff : C’est drôle comme vous mentionnez avec désinvolture un retour 10X. La plupart des investisseurs sur les marchés publics sont ravis s’ils peuvent obtenir un 1X, ou 100% sur leur argent.

Cody : Je comprends. Mais si je dois faire un investissement, je ne reçois pas un rendement de 30 % sur toutes les années. Si je dois faire le travail, si je dois travailler dur pour vraiment déterminer quel investissement est le meilleur, je veux quelque chose qui a un énorme potentiel.

Jeff : Quelle est une suggestion raisonnable pour le temps nécessaire à la capture de ces retours de monstres ?

Cody : La norme de l’industrie est de trois à dix ans, et cela signifie essentiellement que l’entreprise moyenne sortira quelque part dans cette fourchette.

Maintenant, cela change énormément selon l’industrie sur laquelle vous vous concentrez, selon qui sont les fondateurs, selon la rapidité de leur financement.

De plus, les deux dernières années ont vu des sorties très rapides, ce qui signifie que le chemin entre le financement initial d’une entreprise et son introduction en bourse a été très rapide, de sorte que les investisseurs ont eu beaucoup de liquidités.

J’ai eu des investissements l’année dernière qui se sont soldés en moins de six mois. 10-20X retourne en moins de six mois. Et c’est généralement du jamais vu, mais nous sommes actuellement sur un marché où il se passe des choses très intéressantes.

Jeff: Changement de vitesse, une réflexion sur l’inflation et l’investissement privé ?

Cody : La grande question en ce moment, ou la peur, est l’inflation. Je suis nerveux pour l’inflation si je détiens des liquidités, mais je ne suis pas nerveux pour l’inflation si je suis investi dans une entreprise qui fait de bonnes affaires.

Si une entreprise a des clients, génère des revenus et continue de le faire dans une tendance à la hausse, je préférerais que mon argent y soit investi que n’importe quel autre endroit, car n’importe quel autre endroit n’est qu’un pari pour moi en ce moment.

Jeff : Je dirais que c’est particulièrement vrai si l’entreprise privée a un pouvoir de fixation des prix et est en mesure d’augmenter ses prix, en répercutant une inflation plus élevée sur les clients.

Cody : Exactement. Donc, c’est presque comme la meilleure façon de, je ne veux pas dire de couverture, mais simplement de suivre le marché sans être directement exposé aux fluctuations des prix.

Jeff : Ainsi, de nombreux investisseurs craignent l’inflation aujourd’hui, mais il y a aussi la crainte que le marché boursier public soit en retard pour un krach – et cette fois, un marché baissier persistant qui persiste beaucoup plus longtemps que ce que nous avons vu l’année dernière.

Si cela se produit, y aurait-il un krach similaire sur les marchés privés ?

Cody : Si vous avez de l’argent dans une entreprise privée en ce moment, cela va être un peu risqué parce que l’on s’attend à ce que votre investissement soit acquis ou rendu public.

Ainsi, pour qu’une entreprise soit acquise ou soit rendue publique, nous devrions généralement être dans un marché haussier. Si nous avons un krach boursier, ces entreprises qui devraient être rachetées ou rendues publiques ne le seront probablement pas.

Au lieu de cela, ils devront opérer en privé pendant un certain temps, ce qui pourrait signifier qu’ils devront sortir et lever plus d’argent auprès d’investisseurs privés, ce qui pourrait signifier une baisse. Par cela, je veux dire qu’ils lèvent des fonds à une évaluation inférieure, ce qui signifie que les investisseurs précédents se font avoir.

Maintenant, c’est du point de vue d’un investisseur qui a actuellement son argent dans des investissements privés. Si vous êtes nouveau sur ce marché et que vous débutez, c’est en fait une période très intéressante.

En fait, c’est une période excitante pour moi car je n’ai pas fait beaucoup d’investissements privés au cours de la dernière année. C’est parce que les entreprises sont surévaluées, à mon avis.

Vous avez ces actions, Tesla ou autre, qui sont si chères qu’elles ont des tonnes d’argent. Ainsi, ils peuvent sortir et acquérir des entreprises privées plus petites. Et cela augmente la valeur marchande de ces entreprises privées.

Nous voyons ces évaluations gonflées. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de grandes opportunités en ce moment, mais c’est-à-dire que, hé, lorsque nous aurons une correction, lorsque nous aurons des évaluations de « retour à la réalité », il y aura des transactions incroyables.

Jeff : Cody, ça a été très amusant. Merci d’avoir pris le temps de nous rejoindre.

Cody : Mon plaisir.

***En terminant, examinons une manière simple et « en un clic » d’être un investisseur privé

Bien que rien ne remplace l’investissement dans un portefeuille diversifié de startups privées, une alternative est une société de capital-investissement cotée en bourse, comme la Groupe Blackstone (BX).

Mais comme je vais vous le montrer, même les retours « publics » de cet investissement « privé » sont extraordinaires.

Eh bien, ci-dessous, nous regardons le S&P 500, le ETF iShares Tech-Software (IGV), qui est un bon proxy pour la technologie, et Blackstone au cours de la dernière décennie.

En bref, le retour de Blackstone se situe dans un stade complètement différent – ​​même de la technologie. Voir par vous-même…

Blackstone a rapporté plus de 1 730 % contre 766 % pour IGV et seulement 288% pour le S&P.

C’est le pouvoir de l’investissement privé.

Comme nous l’avons noté hier, vos devoirs sont de consulter les plateformes Cody référencées dans le Digest d’hier (WeFunder, Republic et SeedInvest). Familiarisez-vous avec les offres. Obtenez la configuration du terrain. Dès que votre situation financière le permet, commencez à investir.

Cette classe d’actifs est l’endroit où la vraie richesse est faite.

Nous sommes impatients de vous aider à naviguer dans ce monde dans les Digests à venir.

