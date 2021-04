Votre plan est-il dans la liste?

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Spotify augmente les prix de ses plans aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni.Les abonnés américains verront une augmentation des prix du plan familial de Spotify.Les abonnés au Royaume-Uni et en Europe verront une hausse des prix pour tous les plans Spotify.

Le service de streaming musical Spotify augmente ses prix après que la société a averti de le faire l’année dernière. De nombreux abonnés seront affectés par l’augmentation des prix de Spotify et certains ont déjà commencé à recevoir des e-mails les informant des changements.

Aux États-Unis, la hausse des prix de Spotify affectera les forfaits familiaux. Pendant ce temps, en Europe et au Royaume-Uni, les prix de Spotify augmenteront pour les plans étudiant, duo et familial. L’augmentation des prix prendra effet à partir du 30 avril.

Le plan familial de Spotify passe de 14,99 $ par mois à 15,99 $ aux États-Unis. Heureusement, les prix des forfaits Duo, Premium et Student resteront inchangés dans le pays, du moins pour le moment.

Les abonnés au Royaume-Uni et en Europe ne sont pas aussi chanceux. Le prix du plan étudiant pour Spotify au Royaume-Uni passe de 4,99 £ à 5,99 £ par mois. Le plan Family Spotify qui permet à six personnes maximum d’utiliser le service sera désormais au prix de 16,99 £, contre 14,99 £ par mois. Le plan Duo pour deux personnes passe également de 12,99 £ à 13,99 £ par mois.

Les prix des abonnements Spotify augmenteront également pour certains pays d’Asie et d’Amérique du Sud.

Les prix européens de Spotify connaîtront une adoption similaire. Les plans Duo et Student dans la région augmenteront d’un euro pour

12,99 € et 5,99 € par mois. Pendant ce temps, le plan Famille passera à 17,99 € à partir de 14,99 € par mois.

Confirmant la hausse des prix dans une déclaration à The Verge, un porte-parole de Spotify a déclaré: «Nous proposons une variété de plans d’abonnement adaptés aux besoins de nos utilisateurs, et nous mettons occasionnellement à jour nos prix pour refléter les facteurs macroéconomiques locaux et répondre aux demandes du marché tout en offrant un un service.”

Les abonnés existants ne remarqueront une augmentation de prix que pendant la période de facturation de juin.

Spotify accordera également à tous les abonnés une période de grâce d’un mois avant l’augmentation des prix. De cette façon, les abonnés existants ne remarqueront une augmentation de prix que pendant la période de facturation de juin.

L’augmentation du prix du service intervient après que la société ait subi une perte de 125 millions d’euros (~ 150 millions de dollars) au dernier trimestre de 2020. En augmentant ses prix d’abonnement, Spotify pourrait augmenter ses revenus globaux sans inciter plus de personnes à s’inscrire au service.