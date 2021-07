Votre police d’assurance automobile peut ne pas être suffisante pendant la mousson – Voici pourquoi

in

Prenez les précautions nécessaires pour rester protégé financièrement et renouvelez périodiquement votre police d’assurance automobile.

Même si la mousson est l’une des saisons très attendues en Inde qui nous soulage de la chaleur estivale, elle comporte son lot de défis. Par exemple, les zones à fortes précipitations, c’est-à-dire les zones sujettes aux inondations, connaissent des pertes énormes pendant les saisons de mousson et les gens sont également confrontés à divers défis lorsqu’il s’agit de conduire leur propre véhicule.

Parthanil Ghosh, président, Motor Business, HDFC ERGO General Insurance, a déclaré : « La cause principale pour laquelle la majorité des propriétaires de voitures finissent par dépenser une part importante de leurs finances est le manque de sensibilisation et les retards dans la prise de mesures de précaution. »

Il ajoute : « Bien que, conformément au mandat du gouvernement, chaque propriétaire de véhicule doive avoir une police d’assurance valide, plus de 50 % des véhicules n’ont pas d’assurance et en cas d’éventualité, ces propriétaires de véhicules ont tendance à dépenser de leur poche pour les réparations et les dommages.

Par conséquent, disent les experts, pour éviter de telles situations, il est impératif de souscrire une assurance automobile complète avec tous les add-ons pertinents et de la renouveler régulièrement pour éviter tout type de pertes financières pour votre véhicule.

Voici quelques-uns des ajouts importants à prendre en compte pour rester en sécurité pendant les moussons ;

Couvercle de protection moteur et boîte de vitesses – Conduire des véhicules dans une situation gorgée d’eau peut faire pénétrer de l’eau dans le moteur, endommageant le moteur, la batterie et la boîte de vitesses. Les réparations et les coûts de remplacement du moteur sont généralement élevés. Ce package complémentaire offrira une protection contre les dépenses engagées pour les réparations et le remplacement des pièces.

Couverture des consommables – Des dommages irréparables pourraient être causés au véhicule en raison de l’humidité accumulée pendant la mousson. Ce module complémentaire couvre les réparations et le remplacement de la plupart des consommables tels que l’huile, les écrous, les boulons, les vis, les rondelles, entre autres.

Garantie Service d’assistance routière (RSA) – Les experts disent qu’il s’agit de l’une des couvertures complémentaires les plus vitales et les plus nécessaires à l’heure actuelle.

Ghosh ajoute: «Avec la pandémie qui bloque nos véhicules, les batteries de voiture peuvent être à court de charge. Cette couverture offre un service de véhicule d’urgence aux assurés, sur route ou même si la voiture est garée dans le garage à la maison.

Les services suivants peuvent être utilisés sous cette couverture-

Mécanicien sur place – Un mécanicien est envoyé à l’endroit où le véhicule de l’assuré est bloqué pour aider aux réparations nécessaires. – En cas de panne de la batterie de la voiture en raison des conditions météorologiques, un technicien est envoyé pour démarrer le véhicule de l’assuré. pour résoudre le problème sur place. Clé de rechange – En cas d’égarement ou d’avoir laissé la clé à l’intérieur de la voiture, le preneur d’assurance peut demander à l’assureur de se procurer un jeu de clés de rechange à partir de son domicileRetour à la facture – En cas de perte totale ou vol, la couverture complémentaire Retour sur facture rembourse à l’assuré la valeur d’achat d’origine (c’est-à-dire le prix sur route) de la voiture. Ghosh déclare : « Contrairement à la couverture basée sur la valeur déclarée assurée (IDV), cette couverture comble l’écart entre la valeur dépréciée (IDV) et la valeur facturée de la voiture ainsi que les frais d’enregistrement et autres taxes applicables. Il s’agit d’une couverture importante, en particulier dans les régions sujettes aux catastrophes naturelles telles que les inondations, qui peuvent entraîner la perte totale du véhicule.

Les experts conseillent également aux propriétaires de véhicules d’assurer leurs véhicules avec ces deux couvertures complémentaires spécifiques –

Couverture zéro amortissement – Cette couverture complémentaire garantit que le preneur d’assurance perçoit une indemnisation en cas d’accident ou de panne, sur la base de la valeur assurée lors de l’achat du véhicule ou de l’assurance. Ici, le montant de l’amortissement du véhicule n’est pas pris en compte.

Protection de bonus sans réclamation – Pendant les moussons, un propriétaire de véhicule fait généralement une demande pour des réclamations telles que des dommages mineurs tels qu’un pare-chocs cassé ou des dommages au rétroviseur en raison de vents violents ou de pluie. Par conséquent, un module complémentaire de bonus sans réclamation garantit qu’un client obtient la réclamation même en cas de réclamation faite au cours de l’année précédente.

Ghosh ajoute: «Les catastrophes naturelles / calamités échappent au contrôle des êtres humains et ces calamités se produisent souvent lorsque nous nous y attendons le moins. On ne peut pas prévoir ni contrôler de tels dangers, par conséquent, le moyen pratique de sortir de telles situations doit être préparé. »

Par conséquent, prenez les précautions nécessaires pour rester financièrement protégé et renouvelez périodiquement votre police d’assurance automobile.

