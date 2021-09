Votre portefeuille est-il prêt pour la retraite ? | Place des investisseurs

Comme l’écrit ci-dessous notre expert en macroéconomie, Eric Fry, “la plupart d’entre nous paniquent de temps en temps à l’idée de s’assurer une retraite confortable et financièrement saine”.

C’est certainement vrai pour moi.

Une partie du défi consiste à trouver l’équilibre entre investir dans une action avec la puissance de feu nécessaire pour faire croître la richesse et aider à atteindre des objectifs financiers… sans que l’action soit si volatile qu’il soit impossible de supporter la course.

Cela nous oriente vers quelque chose appelé «Forever Stocks».

Dans l’essai d’Eric ci-dessous, il commence une série visant à vous aider à assurer une retraite financièrement saine. Il plonge dans le sujet de Forever Stocks, en nommant une poignée et en soulignant leur capacité à générer d’énormes richesses, même lors de périodes douloureuses sur le marché.

Si la retraite est sur votre radar, l’essai d’aujourd’hui est pour vous. Je vais laisser Eric s’occuper d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

Mon meilleur jeu de retraite : Forever Stocks

Par Eric Fry

La plupart d’entre nous partagent une préoccupation commune. Et peu importe ce qui se passe à Wall Street ou Main Street ou à Washington DC. La plupart d’entre nous paniquent de temps en temps à l’idée de s’assurer une retraite confortable et saine financièrement.

La retraite est devenue un mot de quatre lettres ces dernières années, avec des réductions des retraites, des promesses d’employeurs fragiles de contribuer à un 401 (k) et une croissance lente des revenus. La génération de prestations de retraite fiables à « prestations définies » touche à sa fin. Le reste d’entre nous devra porter la charge nous-mêmes, sur la base de nos propres plans d’épargne et d’investissement.

Pour la plupart des gens, l’image n’est pas aussi jolie.

Alors aujourd’hui et dans un Argent intelligent dans un avenir proche, je veux vous présenter un plan solide pour renforcer votre épargne-retraite.

Ce sont les types d’actions que vous voudrez envisager d’acheter et de conserver. Et je pense qu’une fois que j’aurai expliqué la logique derrière ces types de jeux, vous appellerez votre courtier demain matin.

Commençons…

Acheter de bonnes actions au pire moment

Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce concept : “Forever Stocks”.

Ce sont des actions que vous détenez dans les bons comme dans les mauvais moments, surtout si elles versent un dividende en constante augmentation.

Vous devriez considérer ces investissements comme vos principaux avoirs. Traitez ces Forever Stocks comme votre « Elite 8 » ou « Top 10 » – ou le nombre que vous choisissez. D’après mon expérience, huit à dix actions sont idéales. Au total, ces actions devraient représenter environ 25 % à 35 % de votre portefeuille total.

La survie à long terme ne repose pas uniquement sur une défense solide ; il exige également une infraction efficace. C’est là que Forever Stocks entre en jeu.

De plus, si nous décidons à l’avance qu’un petit morceau de notre portefeuille reste sacro-saint, nous pouvons plus facilement ajuster le reste de nos avoirs.

Avant d’entrer dans ce type de titres sont Forever Stocks, je vais vous montrer pourquoi aujourd’hui – ou n’importe quel jour – est un bon moment pour les acheter. Pour ce faire, permettez-moi de partager quelque chose qu’un vieil homme sage m’a dit un jour : « Il n’y a pas de mauvaise façon de dire : Je t’aime. »

De même, il n’y a pas de mauvaise façon d’acheter un Forever Stock.

Cela dit, le timing est important à la fois en amour et en finance. Dire «Je t’aime» après avoir trébuché ivre à travers la porte d’entrée à 4 heures du matin est moins idéal que de le dire à travers une table aux chandelles.

En finance, acheter une bonne action près d’un pic majeur est moins idéal que de l’acheter près d’un plus bas majeur. Mais les gains d’investissement qui peuvent résulter de l’achat d’une excellente action au pire moment peuvent être étonnants.

Le timing est important, mais ce n’est pas tout. C’est mon propos ici.

Prenons un exemple du passé…

Quand la misère devient délice

Imaginez, par exemple, que vous ayez acheté des actions de Amazon.com Inc. (AMZN) le 10 décembre 1999, au plus fort de la bulle Internet… et a continué à détenir ces actions jusqu’à aujourd’hui. Cet investissement sur 22 ans aurait produit un rendement total de plus de 4 450,09 %, soit 19 fois le rendement du S&P 500 sur cette période.

Mais ce délicieux résultat à long terme ne révèle rien sur la douleur à court terme que vous auriez endurée. Dans les deux ans suivant votre achat, les actions d’Amazon auraient chuté de 95%. Neuf ans plus tard, vos actions seraient toujours en baisse de plus de 50 %.

Mais une décennie après votre investissement, Amazon serait finalement passé au noir… puis aurait continué à monter en flèche à partir de ce moment-là.

Évidemment, j’ai choisi cette histoire à succès. Mais j’aurais tout aussi bien pu choisir des exemples de mon histoire personnelle. Bien des fois, mes investissements les plus remarquables ont mal commencé…

En 1999, j’ai produit un produit de recherche institutionnelle dans lequel je recommandais d’acheter des actions de Royal Garden Resorts (maintenant connu sous le nom de Minor International), une société hôtelière thaïlandaise.

Deux ans après que je l’ai recommandé, le titre était en baisse de 37%. Mais j’ai tenu bon. Et malgré ce début lamentable, Royal Garden a continué à enregistrer des gains de :

100 % après trois ans… 500 % après six ans… 1 000 % après sept ans… 2 000 % après huit ans… Et 2 888 % après neuf ans.

Toujours en 1999, j’ai recommandé d’acheter des actions de Adidas AG (ADDYY), le fabricant allemand de baskets. Elle aussi a chuté peu de temps après ma recommandation. Deux ans plus tard, le titre était toujours en baisse de 50 %.

Mais après 18 ans, le titre était devenu un 10-bagger – en hausse de plus de 1000%. Ce résultat était six fois meilleur que ce que le S&P 500 a fourni sur la même période.

Avec le recul, j’ai recommandé ces deux actions au « mauvais moment ». Et pourtant, les deux ont continué à produire des rendements importants et supérieurs au marché.

Donc, si vous avez un excellent stock qui fonctionne mal, réfléchissez-y à deux fois avant d’appuyer sur le bouton « éjecter ».

Acheter une bonne action au pire moment possible peut être l’un des meilleurs investissements que vous ayez jamais fait.

Quel type de sécurité est un Forever Stock ?

Je parle d’entreprises dominantes de classe mondiale comme Amazon, Nike Inc. (NKE), Walmart Inc. (WMT), et Microsoft Corp. (MSFT).

Bien qu’il n’y ait pas de définition fixe d’une entreprise de classe mondiale, je pense qu’elles partagent au moins quatre traits essentiels.

Dans un Argent intelligent dans un avenir proche, j’exposerai ces quatre traits. De plus, je vais vous montrer la «formule secrète» que les meilleurs investisseurs du monde utilisent pour trouver ces actions – et un «avantage caché» de posséder un panier d’actions de classe mondiale.

Et je vous reverrai bientôt ici.

Salutations,

Eric Fry