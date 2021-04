23/04/2021 à 20:40 CEST

Daniel Guillen

Ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher, a raconté le jour où il a rencontré José Mourinho pour la première fois dans une chronique pour The Telegraph: “C’était au Millennium Stadium de Cardiff, lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2005. Il était l’entraîneur de Chelsea et il est entré dans notre zone technique en accusant mon coéquipier, Luis García, de sauter. Je suis monté sur scène et j’ai dit ‘ne parlez pas de simulations. , votre Porto était le pire ‘”.

Anglais, who portait le maillot de Liverpool entre 1996 et 2013, a joué dans l’un des moments les plus mémorables de cette finale: “L’altercation a duré 30 secondes, mais les fans de Chelsea et de Liverpool ont adoré. Après le match, Mourinho m’a retrouvé. Il était d’humeur différente et m’a montré sa compassion.” Tu sais que je me battais pour mon travail, non? “”.

Le défenseur a remporté une Ligue des champions, une Coupe UEFA, deux Super Coupes d’Europe et deux Coupes FA au cours de sa trajectoire. Le jour où il a rencontré José Mourinho, son Liverpool n’a pas pu vaincre Chelsea: “Chelsea nous a battus en prolongation et j’étais émerveillé. Je n’oublierai jamais ma première rencontre avec José Mourinho.”.

Tottenham, la dernière aventure de Mourinho

José Mourinho a été démis de ses fonctions d’entraîneur de Tottenham cette semaine après de mauvais résultats ces derniers jours. Dans une mauvaise dynamique, les Londoniens n’avaient remporté qu’une seule victoire lors des six derniers matchs. Sixième de Premier League après avoir battu Southampton, déjà sans les Portugais, l’humiliation européenne aurait été la clé qui expliquerait le limogeage du sélectionneur. Après avoir remporté 2-0 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa, les Britanniques ont été vaincus par le Dinamo Zagreb..

Tottenham, qui a démissionné de sa participation à la Super League européenne en tant que club fondateur, affrontera la finale de la Coupe Carabao dimanche prochain, 25 avril, contre Manchester City de Pep Guardiola, une opportunité idéale pour adoucir la mauvaise campagne de l’équipe.