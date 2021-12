Votre premier aperçu des candidats à la recherche de Magic Mike

Pourquoi avez-vous décidé d’auditionner pour Finding Magic Mike ? : « Histoire drôle. Mon colocataire m’a gracieusement envoyé le lien pendant que je m’occupais de certaines affaires dans les toilettes pour hommes. En plaisantant, je me suis assis là, alors que mes jambes s’engourdissaient, appliquant à ce qui allait alors changer ma vie. Une partie de moi croyait que, même même si je postulais comme une blague, qu’il s’agissait d’un concours taillé sur mesure pour mon type de personnalité. Décapage, humour, un ventre qui parle, j’avais tous les ingrédients pour réussir dans cet espace. «

Qu’est-ce que la danse signifie pour vous ? : « Avant ce spectacle, la danse était mon seul exutoire émotionnel. Bien que n’étant pas un professionnel, un petit twerk ici et là m’a permis de traverser certains de mes jours les plus sombres. Il y a quelque chose de particulièrement libérateur à jouer votre chanson préférée et bêtement vivre à travers cette musique. Danser, pour moi, c’est du bonheur. Danser, et ce que votre corps peut faire à travers le mouvement, c’est vivre. «

Avez-vous un talent caché secret ? : « Je suis ridiculement bon en Dance Dance Revolution. Malheureusement, les employeurs ne se soucient jamais de ça quand je le liste comme ma seule compétence spéciale, qu’est-ce qui se passe avec ça? »