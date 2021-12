Votre premier aperçu du 100e épisode de Riverdale

Versez-vous un milkshake de Pop’s Chock’lit Shoppe, car il est temps de célébrer.

L’épisode du 14 décembre de Riverdale, « Chapter One Hundred: The Jughead Paradox », marque une étape importante pour Archie (KJ Apa), Betty (Lili reinhart), Véronique (Camila Mendes) et Jughead (Cole épouse). Non, nous ne parlons pas seulement de la fin de l’événement en cinq épisodes de Rivervale. Comme l’indique le nom de l’épisode, le 100e épisode de Riverdale sera diffusé plus tard ce mois-ci – la CW met donc tout en œuvre.

Dans les premières photos exclusives à E! News, « Chapter 100 » semble rendre hommage aux bandes dessinées qui ont inspiré la série. Plus précisément, sur une image, on voit Archie bercer un nœud papillon, un pull arborant la lettre « R » et des cheveux lissés en arrière. Sans oublier qu’il est entouré de Betty et Veronica, qui portent toutes deux des tenues inspirées des années 50.

La grande énergie d’Archie Comics, n’est-ce pas ?

Les nouvelles images – qui incluent des images fixes de l’épisode et des clichés en coulisses – confirment également le retour d’anciennes stars invitées, y compris Le commissaire de bord Shannon comme Ethel Muggs, Major Curda comme Dilton Doiley et Lochlyn Munro comme Hal Cooper.