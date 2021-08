“Votre présence au Maharashtra deviendra insignifiante”: la réfutation de Sanjay Raut à Narayan Rane

in

Le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, a fustigé jeudi le ministre de l’Union Narayan Rane pour sa remarque selon laquelle il “ne laissera pas le Maharashtra devenir le Bengale”, affirmant que l’existence de l’ancien dans l’État deviendrait insignifiante s’il continuait à utiliser la même langue.

« Que signifie la déclaration” ne laissera pas le Maharashtra devenir le Bengale occidental ” (par Narayan Rane) ? Vous (BJP) avez perdu au Bengale occidental. Si vous continuez à utiliser la même langue, votre présence au Maharashtra deviendra également insignifiante. Le Bengale occidental est le tigre du pays », a déclaré Raut aujourd’hui.

Rane, libéré après avoir été arrêté pour sa remarque controversée de « gifle » contre le ministre en chef Uddhav Thackeray mardi, a fait ces remarques mercredi, ajoutant qu’il reprendrait avec le Jan Ashirwad Yatra le 27 août.

