Votre président, tout le monde | Sound & Fury quotidiens

Ce matin sur Fox News, le président Joe Manchin (D-Big Coal) est allé sur Fox News pour s’assurer que tout le monde comprenait que la plate-forme sur laquelle son parti s’était présenté était un mensonge et qu’il n’y aurait aucun mouvement sur aucune des priorités clés que des millions de personnes des Américains sont sortis et ont risqué leur vie pour voter.

« Trop de bûches sur le feu », a-t-il dit à propos des nombreux problèmes auxquels sont confrontés les Américains. Et qui peut le blâmer? Quel rôle possible la législation pourrait-elle jouer dans la résolution de ces problèmes? Les prix sont trop élevés, mais si vous résolvez cela en réduisant les coûts de médicaments sur ordonnance, de garde d’enfants et de soins de santé pour des millions d’Américains, alors il n’y aurait plus d’inflation, et cette excuse pour ne pas nuire à l’industrie qui borde son Les poches vociférantes des yachts de Maserati disparaîtraient. Je ne peux pas avoir ça. Des dizaines de tornades déchirent le Midwest et le Sud, tuant des dizaines de personnes et détruisant d’innombrables maisons ? Eh bien, si vous légiférez pour attaquer la crise climatique, il pourrait perdre 5 points sur ses investissements. Et on ne peut pas avoir ça.

Le président Manchin a également réduit les droits de vote. Parce que si ces personnes ont le droit de vote et un accès égal au vote, eh bien, il pourrait ne plus être le président Manchin.

Le président Joe Biden n’était pas disponible pour commenter. Ron Klain, son chef de cabinet, a été vu dans un coin se balançant d’avant en arrière en marmonnant une réduction de 40% de la pauvreté des enfants que le président Manchin venait de tuer devant un public de millions de partisans adorateurs de MAGA. La vice-présidente Sinema (D-Pharma) n’était pas disponible pour commenter, car elle était en tournée œnologique dans le sud de la France.

Joyeux Noël, démocrates. Les hippies irritants avaient raison depuis le début – nous nous sommes fait avoir.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.

