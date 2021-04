Votre prochain Chromebook pourrait avoir des graphiques Nvidia RTX

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Nvidia s’associe à MediaTek pour intégrer les GPU RTX aux PC Chrome OS et Linux basés sur Arm, ce qui pourrait conduire à des Chromebooks avec des graphiques rapides.

Vous ne considérez probablement pas un Chromebook comme une centrale graphique, mais cela pourrait changer d’ici peu. Nvidia s’associe à MediaTek pour développer une plate-forme de référence qui apporterait les GPU RTX aux PC Chromium et Linux basés sur Arm ainsi qu’aux propres kits de développement de Nvidia.

Les deux n’ont pas dit quand ils s’attendaient à intégrer les graphiques Nvidia RTX au design de référence, sans parler d’un Chromebook que vous pouvez acheter. Cependant, ils n’étaient pas timides quant aux utilisations potentielles. Le chef de MediaTek, Rick Tsai, envisageait d’utiliser des GPU pour «les jeux, la création de contenu» et d’autres tâches intensives.

L’implication est claire: idéalement, vous auriez un Chromebook abordable et durable avec des graphiques Nvidia suffisamment puissants pour jouer à des jeux sans compter sur le streaming cloud ou les applications Android. La plupart des PC basés sur Chromium et Chrome OS doivent s’appuyer sur leurs graphiques intégrés, qu’ils utilisent des puces Arm ou x86, donc cela pourrait être un énorme pas en avant. Vous pouvez également éditer des vidéos de qualité professionnelle.

Cela dit, il est important de tempérer les attentes. Autant les puces MediaTek ont ​​progressé ces dernières années, il est peu probable qu’un Chromebook basé sur l’un de ses processeurs corresponde à un ordinateur portable classique basé sur x86, même avec des graphiques Nvidia. Nous ajouterons que Nvidia devra peut-être atténuer les capacités de ses GPU pour répondre aux attentes de refroidissement et de durée de vie de la batterie d’un portable alimenté par Arm.

Il y a aussi la question de la sélection des logiciels. Il n’y a pas beaucoup de jeux Web ou Android qui peuvent bénéficier des performances du GPU de niveau RTX, et le stockage généralement limité sur un Chromebook exclut les médias stockés localement. Vous devrez toujours compter au moins en partie sur les réseaux et le cloud.

Un Chromebook avec un GPU Nvidia pourrait cependant gérer plus de charge de travail que par le passé. Cela pourrait également encourager les développeurs à écrire des applications Web plus sophistiquées, tandis que les fabricants de Chromebook pourraient ajouter plus de stockage. Le partenariat MediaTek est un indice sur la façon dont les PC basés sur Arm pourraient changer plutôt qu’une feuille de route claire.