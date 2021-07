Votre prochain Chromebook pourrait inclure un GPU dédié

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Le code source de Chromium OS fait allusion à un Chromebook avec un GPU dédié. “Mushu” accouplerait une puce discrète basée sur AMD Vega avec un processeur Intel 10th Gen Core. Les spéculations suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un Chromebook compatible Steam destiné aux jeux.

Vous ne considérez probablement pas les Chromebooks comme des machines de jeu, sauf si vous êtes un fan de Stadia, mais cela pourrait changer avant longtemps. Chrome Unboxed a découvert le code source de Chromium OS faisant allusion à un Chromebook avec un GPU dédié – le premier ordinateur portable propulsé par Google à offrir ce type de puissance graphique.

Le Chromebook, nom de code Mushu, utiliserait un GPU basé sur AMD Vega 12, et non le Vega 11 intégré que vous trouvez dans certains processeurs. Mushu associerait la puce graphique à un processeur Intel Core de 10e génération, mais cela n’impliquerait pas l’un des processeurs hybrides brièvement disponibles d’Intel avec la vidéo AMD.

Wccftech a repéré le GPU Chromebook sur eBay en 2020. À l’époque, la puce comprenait 1 024 cœurs de calcul, 4 Go de mémoire vidéo et une prise en charge native de Linux, ce qui rendrait la prise en charge de Chrome OS relativement facile. Le matériel était en développement depuis 2018.

CU a émis l’hypothèse que la machine pourrait être utilisée pour les jeux. Mushu est une variante de la carte Hatch actuellement utilisée pour tester Steam sur les Chromebooks via Borealis. Entre cela et la couche de compatibilité Proton conviviale pour les jeux de Valve, il est possible que le Chromebook utilise son GPU pour exécuter des jeux Steam – dans la mesure où il le peut avec le stockage local et la mémoire historiquement limités sur les appareils Chrome OS.

Que le Chromebook soit ou non conçu pour Steam, le GPU pourrait modifier le paysage des systèmes Chrome OS. À ce jour, jouer sur un Chromebook a généralement impliqué l’installation d’applications Android ou la lecture de titres uniquement Web qui ne mettront pas l’accent sur les graphiques intégrés. Bien que personne ne confondrait ce Chromebook avec un PC de jeu hautes performances, il pourrait être assez rapide pour exécuter des titres qui n’étaient tout simplement pas réalisables sur les ordinateurs Chrome OS dans le passé.