Votre prochain réfrigérateur ou climatisation sera très différent en raison des nouvelles lois – .

Il est indéniable que l’humanité a radicalement modifié le climat de la Terre. Ce qui n’était autrefois qu’une théorie a maintenant été cimenté avec des preuves du monde entier, telles que des échantillons de carottes de glace, les tendances historiques du CO2, le recul des glaciers et l’élévation du niveau de la mer. Les scientifiques ont proposé des solutions, mais l’adoption de ces idées a été lente. La réduction de l’utilisation des combustibles fossiles est importante, mais d’autres gaz, comme les CFC, ont déjà été largement éliminés dans de nombreux pays. Désormais, l’Environmental Protection Agency cible les hydrofluorocarbures comme le prochain gaz à effet de serre qui doit disparaître, ce qui pourrait entraîner de grands changements pour les industries de la climatisation et de la réfrigération.

Les hydrofluorocarbures (ou HFC en abrégé) sont des gaz qui, lorsqu’ils sont rejetés dans l’atmosphère, agissent comme un isolant et produisent un effet de serre. Cela signifie que l’énergie du Soleil les traverse sous forme de lumière, mais ils empêchent la chaleur de s’échapper, ce qui donne une planète plus chaude. La décision de réduire la quantité de HFC fait partie de la nouvelle loi américaine sur l’innovation et la fabrication, qui est entrée en vigueur en décembre 2020 et faisait partie d’un programme de secours en cas de pandémie, rapporte AP.

Avec le soutien du président Joe Biden, l’Agence de protection de l’environnement fera pression pour une réduction de 85% de la production et de l’utilisation de HFC au cours des 15 prochaines années. Le soutien de Biden au plan fait partie de la position du président sur le changement climatique.

«Avec cette proposition, l’EPA franchit une autre étape importante dans le cadre de l’agenda ambitieux du président Biden pour faire face à la crise climatique», a déclaré l’administrateur de l’APE Michael Regan à propos de l’initiative. «En éliminant progressivement les HFC, qui peuvent être des centaines à des milliers de fois plus puissants que le dioxyde de carbone pour réchauffer la planète, l’EPA prend une mesure majeure pour aider à maîtriser la hausse de la température mondiale.»

C’est évidemment une bonne nouvelle pour l’environnement, mais je m’arrêterai personnellement avant de dire que cela va maintenir le changement climatique «sous contrôle». Le fait est que même avec les changements que nous avons apportés et que nous faisons encore, les températures mondiales continuent d’augmenter à un rythme inquiétant. S’ils continuent sur cette voie, nous allons trébucher sur le «point de basculement» tant redouté où la planète devient trop chaude pour que nous puissions faire quoi que ce soit. La sécheresse, la famine, des pénuries alimentaires généralisées et un effondrement des normes environnementales suivront probablement. En bref, cela menacerait de mettre fin à la vie de tout sur cette planète.

La simple vérité est que nous devons faire plus que ce que nous faisons actuellement. L’adoption de modes de transport sans émissions, d’énergie solaire et éolienne et d’autres nouvelles technologies respectueuses de l’environnement pourrait finalement nous sauver, mais seulement si nous sommes prêts à les adopter. Nos décisions garantiront un avenir radieux à notre planète ou menaceront l’existence non seulement de notre propre espèce, mais de pratiquement tous les êtres vivants de la planète.

