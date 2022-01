Votre prochain Samsung pliable pourrait sembler encore plus bizarre

Samsung a présenté quelques concepts d’écrans pliables sympas au CES 2022

Samsung a présenté son premier prototype d’écran pliable en 2011. Alors que son premier téléphone pliable commercial n’a été lancé que 8 ans plus tard, ce prototype initial était suffisant pour que les gens commencent à rêver de l’ère du téléphone pliable. Maintenant qu’il est là, deux facteurs de forme dominent le marché : un design à clapet, comme le Galaxy Z Flip3, et un design de livre, de style Z Fold3. Mais et s’il y en avait plus ? Samsung a présenté quelques nouveaux prototypes pliables au CES 2022 sous la forme de ses panneaux Flex S et Flex G – et ils ont l’air vraiment sympa.

Le « S » et le « G » dans les noms donnent déjà un indice sur le fonctionnement de ces affichages. Le Flex S (via SamMobile) est un produit à trois plis que vous pouvez plier et déplier en forme de « S », vous permettant de transformer un appareil de la taille d’un smartphone en ce qui est essentiellement une tablette. Le Flex G, en revanche, est un peu plus compact – il est également pliable en trois, mais il se replie vers l’intérieur en forme de « G » au lieu de vers l’extérieur, vous offrant à la fois des avantages de durabilité et de portabilité. L’un ou l’autre fonctionne à la fois pour les appareils compacts et de la taille d’une tablette, et ils ont tous les deux l’air astucieux.

TCL a également présenté un certain nombre de concepts pliables intéressants il y a quelques années, ainsi que de nombreux OEM depuis. Samsung est cependant à la pointe de la technologie en ce qui concerne les téléphones pliables et fournit également des écrans pliants à d’autres fabricants. Il est donc bon de voir l’entreprise sortir des sentiers battus en ce qui concerne les nouveaux facteurs de forme. Nous ne savons pas quand une offre « multi-pliable » de Samsung arrivera sur le marché, voire pas du tout – mais d’autres OEM proposent également constamment de nouveaux facteurs de forme pliables, donc si vous ne pouvez pas attendre la version de Samsung, vous verrez probablement des trucs fous assez tôt de toute façon.

