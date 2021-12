Votre prochain smartphone pourrait avoir un appareil photo rétractable, c’est la technologie que OPPO a enseignée | La technologie

OPPO vient de montrer au monde un téléphone avec un appareil photo rétractable, cet appareil n’a toujours pas de nom et pourrait ne jamais l’avoir. Mais ce qui compte, c’est ce nouveau système de caméra.

Les caméras de téléphones portables sont de plus en plus avancées. Jusqu’à il y a quelques années, il était normal de trouver des appareils avec un seul appareil photo, même avec deux objectifs et en avoir trois était surprenant, c’était déjà quelque chose de lointain.

Avoir actuellement une configuration de caméra avec plus d’un objectif est normal, même dans le milieu de gamme. L’innovation n’est plus directement liée à la quantité et à la polyvalence des verres.

Ce qui est fait maintenant, c’est d’améliorer les technologies avec de nouveaux systèmes en photographie, à la fois dans les capteurs et dans le type d’objectifs qui sont intégrés. La dernière chose que nous avons vue, c’est que les capteurs font maintenant plusieurs mégapixels.

Avoir un capteur de 108 mégapixels peut être, dans quelques années, quelque chose de normal. Mais ce n’est pas la seule avancée qui a été faite, les téléobjectifs ont maintenant de nouvelles façons de se rapprocher des objets que nous voulons voir.

La plupart des pop-ups sont ennuyeux… Mais pas notre caméra rétractable auto-développée ! 😉Explorez plus dans INNO WORLD le 14/12. # OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If – OPPO (@oppo) 7 décembre 2021

Et, est-ce que les zooms périscopes sont à la hausse et de plus en plus de fabricants sont encouragés à les intégrer dans leurs appareils mobiles. Bien sûr, le nouveau semble être un retour vers le passé ou, en fait, vers le fonctionnement traditionnel.

D’après ce qui a été vu, le module caméra qui aurait le système rétractable serait carré et pourrait effectuer un mouvement assez marquant. Les allers-retours sont quelque chose qui n’a pas été vu à ce jour sur les appareils mobiles.

Nous devrons attendre pour savoir ce que OPPO a vraiment en main et comment cela affecte les appareils qui montent ce type de système, même si pour le moment, la vérité est que cela promet beaucoup.