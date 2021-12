Votre prochaine demande d’ami pourrait provenir d’un agent de recouvrement

Donne un tout nouveau sens au ‘poke’

Agents de recouvrement : ils sont déterminés à garder un œil sur vous, même si vous préférez ne pas traiter avec eux. En fait, ils veulent être vos amis. Et maintenant, ils peuvent l’être légalement.

De nouvelles règles du Consumer Financial Protection Bureau sont entrées en vigueur mardi, décrivant comment les collectionneurs peuvent se comporter lorsqu’ils vous contactent par SMS, e-mail ou, oui, même sur les réseaux sociaux. Il existe certaines protections des consommateurs contre le harcèlement, comme une limite de sept appels sur une période de 7 jours ou dans les 7 jours et une interdiction de poursuites ou de menaces contre un débiteur avec lequel ils communiquent. Bien que les règles imposent une limite au nombre d’appels qu’un collectionneur peut effectuer, elles ne s’appliquent pas aux « messages à information limitée » qui identifient le collectionneur et invitent uniquement le consommateur à rappeler une dette à un moment donné.

Les collectionneurs sont également autorisés à contacter les débiteurs via les médias sociaux (c. Cela dit, s’ils ne peuvent initialement pas joindre le débiteur, les collectionneurs sont également autorisés à contacter en privé leurs relations sociales pour les aider dans leur recherche.

Les consommateurs peuvent simplement dire au collecteur de les retirer des SMS et des communications numériques, mais les défenseurs craignent que les escrocs puissent prendre au moins certaines personnes au dépourvu et auraient plutôt vu un processus d’inscription.

NPR rapporte que les règles ont été rédigées pendant l’administration pro-business Trump sous la direction de Kathleen L. Kraninger, alors directrice du CFPB. Elle a démissionné à la demande du président Biden en janvier.

Il y a déjà beaucoup de bruit à éviter entre les appels falsifiés concernant la garantie prolongée de votre voiture et le trafic de pilules sexuelles atterrissant dans votre dossier de courrier indésirable. Il est peut-être inévitable que vous ou quelqu’un que vous connaissez devenez amis avec leurs requins.

