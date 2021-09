Votre programme complet de films de Noël (PHOTOS) ⋆ .

in

La saison des fêtes approche à grands pas, et vous savez ce que cela signifie : l’événement annuel de programmation It’s a Wonderful Lifetime!

Tout commence le 12 novembre avec cinq nouveaux films les vendredis et samedis, ainsi qu’une avant-première le dimanche 21 novembre. Mais c’est après Thanksgiving que Lifetime donne vraiment le coup d’envoi à sa liste de films de vacances, car pour la première fois, il sera présenté en avant-première. 30 nouveaux films, en 30 jours, avec un nouveau film tous les jours du 26 novembre au 25 décembre. Au total, il y aura 35 nouveaux films et plus de 1000 heures de programmation des Fêtes.

Faites défiler vers le bas pour tous les scoops de ces films avec Kelly Rowland, Reba McEntire, Melissa Joan Hart, Mario Lopez, Tia Mowry, Smokey Robinson, Roselyn Sánchez, Ryan McPartlin, Aimee Garcia, Ricki Lake, Chad Michael Murray, AnnaLynne McCord et de nombreux autres.

C’est une vie merveilleuse, à partir du 12 novembre, à vie

Lien source