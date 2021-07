Votre sauvegarde Android complète sera bientôt au même endroit

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Google vient d’annoncer que les fonctionnalités de sauvegarde Android de Backup by Google One apparaîtront dans les pages de paramètres d’Android. Cela conservera toutes vos informations de sauvegarde au même endroit et indiquera clairement où tout se passe. Vous n’avez toujours pas besoin d’être un abonné payant à Google One. Vous devrez cependant rester sous la limite de 15 Go.

Sur n’importe quel appareil Android moderne, Google sauvegarde automatiquement vos données essentielles. Vous pouvez facilement le voir dans les paramètres Android. Vous verrez des commandes pour les données d’application, les messages (SMS uniquement) et l’historique de vos appels. Il sauvegarde également les préférences spécifiques de l’appareil, notamment les mots de passe Wi-Fi, les fonds d’écran, les paramètres de luminosité de l’écran, etc.

Cependant, les autres sauvegardes du téléphone ne sont pas contrôlées via les paramètres. Par exemple, les messages MMS, les photos et autres médias ne sont pas sauvegardés là-bas. Au lieu de cela, Google One gère cela.

Il est clair qu’un système de sauvegarde Android plus rationalisé serait bien, et c’est exactement ce que Google vise à atteindre.

Annoncé aujourd’hui (via 9to5Google), Google déplace toutes les informations de sauvegarde vers les paramètres Android. Le nouveau panneau de configuration indiquera très clairement où vont vos sauvegardes (Google One). Cela vous donne également un contrôle plus granulaire sur ce qui est sauvegardé puisque tout est maintenant au même endroit.

Théoriquement, si vous laissez toutes les bascules de votre sauvegarde Android actives, vous devriez pouvoir passer d’un téléphone à l’autre avec toutes vos données importantes pour le trajet.

Pour être clair, vous n’avez pas besoin d’être abonné à Google One pour que cela fonctionne. Toute personne disposant d’un compte Google bénéficie de 15 Go d’espace de stockage Google One gratuit. Vos données de sauvegarde Android s’appliquent donc à ce quota.

Ce nouveau système débarquera sur tous les appareils Android sur Android 8.0 Oreo ou plus tard dans les semaines à venir.