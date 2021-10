Votre sens de l’odorat peut vous sauver du danger, selon une étude basée en Suède ; Voici comment

L’étude a été menée sur deux groupes de personnes non-fumeurs participantes.

Qui ne voudrait pas d’un «sens Spidey» qui percevrait le danger qui se cache un peu partout dans le pays et y échapperait au bon moment, qui ne se limite pas à sentir les fuites de gaz ou les aliments brûlés. On dirait que la nature nous a déjà offert ce genre d’odeur forte, mais nous l’avons pris pour acquis tout le temps. Une étude intéressante menée par un institut basé en Suède a révélé que nous pouvons littéralement sentir le danger !

Les recherches menées par l’Institut Karolinska en Suède suggèrent que les nerfs à l’intérieur de notre nez peuvent envoyer un message à notre cerveau en quelques millisecondes que quelque chose sent le poisson.

L’étude a été menée sur deux groupes de personnes non-fumeurs participantes. Le premier groupe a été amené à sentir un parfum de linalol ou de butyrate d’éthyle à l’odeur fruitée, puis de disulfure de diéthyle qui a une odeur d’ail et leurs ondes cérébrales ont été examinées. Les ondes gamma à traitement rapide qui sont formées à partir de l’attention et de la mémoire et les ondes bêta qui sont générées pour la prise de décisions et les délibérations ont été surveillées.

Le deuxième groupe de 21 volontaires a également été amené à sentir des odeurs agréables et moins agréables et leurs réactions physiques ont été étudiées.

Les chercheurs ont remarqué que le cerveau considérait une odeur comme une menace et un message a été envoyé au cortex moteur de notre cerveau dans les 150 millisecondes pour prendre les mesures nécessaires. On a vu des ondes gamma et bêta se «coupler» pour se coordonner en envoyant un avertissement au cerveau.

Les réactions que les signaux déclenchent éloignent la tête de l’odeur, s’arrêtent pour inhaler et les types.

Les résultats de l’étude qui ont été publiés dans la revue « Proceedings of the National Academy of Sciences » révèlent que la capacité de détecter et de réagir à l’odeur d’une menace potentielle est une condition préalable à notre survie et à celle d’autres mammifères.

L’étude note en outre que l’organe olfactif occupait cinq pour cent du cerveau humain et leur permettait de distinguer des millions d’odeurs différentes. Une grande partie d’entre eux sont associés à des menaces pour la survie. Les signaux olfactifs atteignent le cerveau dans les 100 à 150 millisecondes après avoir été inhalés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.