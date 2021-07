Votre service téléphonique est-il assez rapide pour la vidéo 4K ? Essayez ce test de vitesse Android

TL;DR

Ookla a lancé Video Testing pour Android. La fonction vérifie la résolution maximale de streaming vidéo que votre réseau téléphonique peut gérer, jusqu’à 4K. Que vous souhaitiez ou non diffuser à cette résolution est une autre affaire.

Le test de vitesse exécute une série de clips vidéo à des résolutions progressivement plus élevées, y compris 4K. Finish et Ookla vous indiqueront non seulement la résolution maximale que vous pouvez utiliser, mais fourniront également des données secondaires utilisables telles que les temps de chargement, le pourcentage de mise en mémoire tampon et les périphériques recommandés pour tirer le meilleur parti de votre connexion. Ce sont des suggestions évidentes – la 4K peut être préférable sur un téléviseur, par exemple – mais potentiellement utiles si vous ne savez pas quoi utiliser.

Un test de vitesse vidéo devrait se terminer dans environ une minute, a déclaré Ookla.

Ce test vidéo évalue uniquement la vitesse de votre connexion, pas les performances du téléphone Android lui-même. Ne soyez pas surpris si un téléphone vieillissant ou économique a du mal à faire face, même s’il prend en charge les données cellulaires rapides ou le Wi-Fi. De plus, ce n’est pas parce que votre téléphone peut gérer la 4K que c’est une bonne idée. Votre Xperia 1 III peut brûler la batterie (ou vos données à pleine vitesse) si vous insistez pour lire des vidéos Netflix ou YouTube en pleine qualité.

Pourtant, il s’agit sans doute d’un test de vitesse plus pratique que la plupart. D’autres tests (y compris Speedtest) vous donneront des chiffres de bande passante, mais ils ne vous diront pas nécessairement ce que ces chiffres signifient en termes pratiques. Ici, Ookla indique clairement si vous pouvez ou non obtenir la qualité que vous espériez. Si vous ne pouvez pas, il est peut-être temps de changer d’opérateur ou de résoudre les problèmes avec votre fournisseur existant.