Votre showrunner Sera Gamble taquine à quoi s’attendre dans la saison 4

En plus de cette lutte interne, Joe se cache toujours d’innombrables personnes, dont Dottie Quinn (Terriers de safran), Ellie Alves (Jenna Ortega), Le O (Dylan arnold) et Matthieu Engler (Scott speedman). Et Gamble a déclaré qu’ils ne sont pas les seuls dont Joe doit s’inquiéter, remarquant: « Je mettrais à peu près tous ceux qui ont déjà rencontré Joe et s’en sont sortis pour figurer sur la liste des menaces. »

Cependant, Dottie ne peut s’en prendre à Joe que si elle ou les autorités déterminent qu’il n’est pas réellement mort dans l’incendie aux côtés de Love. Et si elle le fait, elle a encore sa propre guérison à faire.

Gamble a déclaré qu’à la fin de la saison trois, la mère de Love est « plutôt détruite ».

« Elle est dans une dépendance active. Elle a perdu tous les membres de sa famille », a expliqué Gamble. « Donc, au moins à court terme, je peux dire qu’elle est dans un endroit assez horrible et pas vraiment un endroit où vous pourriez être super calculateur et stratégique avec votre vie, car elle est juste en crise. Mais encore une fois, elle est en vie et elle est sortie là. «