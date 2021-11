Votre site de commerce électronique peut échouer sans ces 6 choses

Pour les aficionados du commerce électronique, les possibilités sont infinies. Avec plus de 230 millions d’Américains faisant leurs achats en ligne, selon Statista, il n’y a pas eu de meilleur moment pour se lancer dans l’industrie du commerce électronique.

Mais aucune industrie n’est sans ses propres attributs, dont l’absence la fera passer pour illégitime ou même comme un imposteur.

Si les utilisateurs rebondissent trop sur votre site de commerce électronique, l’apparence de votre site Web peut en être la raison.

Pour un site de commerce électronique, je souligne les six éléments que vous devez intégrer dès le début si vous voulez réussir.

6 fonctionnalités que chaque site de commerce électronique doit avoir

Si un acheteur en ligne atterrit sur votre site Web de commerce électronique et ne voit (ou ne voit) aucune de ces choses, il peut immédiatement se méfier de votre entreprise.

Mesures de sécurité

Si vous voulez vraiment gagner de l’argent sur votre site Web de commerce électronique, la dernière chose que vous voulez que les acheteurs voient lorsqu’ils atterrissent sur votre site Web est la suivante :

Cela communique trois choses dans l’esprit d’un utilisateur :

Votre site Web n’est pas sécuriséVotre entreprise est illégitimeVous ne prenez pas votre entreprise au sérieux

Chacun ou tous ces éléments conduiront à la même chose : la décision de ne pas acheter.

Nous sommes en 2021 et les consommateurs sont plus intelligents que jamais avec de nombreuses options parmi lesquelles choisir en un clic.

Et c’est pourquoi vous devez mettre en place les bonnes mesures de sécurité. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour renforcer la sécurité de votre site Web de commerce électronique.

Installez un certificat SSLActivez l’authentification à deux facteurs pour éviter le phishing et montrez aux clients qu’ils sont protégésAyez une page de politique de confidentialité et placez-la où les clients peuvent la trouver facilementAyez une politique de garantie de remboursement et placez-la là où les clients peuvent facilement la voir

Afficher les articles ou produits associés

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un a pu atterrir sur votre site Web de commerce électronique ; ils sont peut-être venus chercher un produit ; lire des critiques ; acheter; etc.

Ce que je veux dire, c’est que tous les visiteurs n’ont pas une intention d’achat. Mais vous pouvez augmenter leurs chances de faire un achat en leur montrant des articles connexes.

Parce que, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont venus, leur montrer des articles alternatifs pourrait aider à déclencher leur instinct d’achat.

Lorsque j’ai recherché MacBook sur Amazon, voici ce que j’ai trouvé :

Et en dessous, il y avait ça :

La bonne chose à ce sujet est que ce sont probablement des problèmes mineurs que j’ai avec mon MacBook qui m’ont conduit au site Web d’Amazon en premier lieu.

Même si je ne peux pas me permettre un nouveau MacBook Apple pour le moment, n’importe lequel de ces produits connexes aurait pu être ce dont j’avais besoin pour résoudre immédiatement mon problème. Ainsi, ma visite sur le site Web ne sera pas perdue.

Avec un simple conseil comme celui-ci, l’intention d’un consommateur peut subir un changement radical en quelques secondes. J’ai vécu cette période sans numéro en achetant des thés en ligne.

Créer une section FAQ

Les FAQ sont très courantes avec le SaaS et le commerce électronique de nos jours, et la plupart d’entre elles sont liées à la sécurité de l’argent.

Dans un sens, quelqu’un qui a d’autres alternatives veut savoir comment votre produit/service l’aide avant de se contenter de vous.

Si vous pouvez répondre à la plupart des questions qui les inquiètent, vous avez plus de chances de gagner leur échange.

Par exemple, un visiteur qui souhaite acheter sur votre site de commerce électronique pour la première fois voudrait savoir si vous avez une politique de garantie de remboursement et comment elle fonctionne.

La plupart de ces questions sont une question de sécurité financière, et si vous pouvez y répondre avant qu’ils ne vous le demandent directement, vous les aidez à prendre plus facilement la décision d’acheter chez vous.

Obtenir les bonnes questions auxquelles répondre dans votre section FAQ ne devrait pas être difficile. Voici quelques suggestions pour trouver les questions les plus pertinentes de vos clients :

Parcourez votre ticket d’assistance et vos boîtes e-mail et trouvez des questions récurrentes. Posez vos clients sur les réseaux sociaux Consultez la section FAQ de votre concurrent Réfléchissez à ce qui préoccupe le plus vos clients et utilisez-les pour développer une série de questions et réponses FAQ

N’oubliez pas le positionnement de votre section FAQ. Il est préférable de le laisser au pied de votre site Web sur chaque page du site Web.

Avis générés par les utilisateurs

Compte tenu de la popularité croissante des avis générés par les utilisateurs, c’est un signal d’alarme pour les clients d’accéder à un site Web de commerce électronique et de ne voir aucun avis d’un tiers.

Selon ce rapport d’Econsultancy, 63% des consommateurs sont plus que susceptibles d’acheter sur un site Web s’il contient des avis d’utilisateurs.

De plus, le marketing de bouche à oreille est le type de marketing le plus puissant que l’on puisse espérer obtenir. Et la conversation interhumaine permet d’accepter plus facilement que quelque chose est vrai que ce qui est entendu d’un fournisseur.

Assurez-vous de consacrer un espace au contenu généré par les utilisateurs et encouragez-le également de la part des utilisateurs de votre site Web.

Bloguer

Qu’est-ce que BigCommerce et Shopify ont en commun ?

Ils tiennent une grande partie de leur croissance à leurs activités de blogs réussies.

Tous les commerces électroniques n’atteindront pas la popularité et le succès d’Amazon. Mais si vous voulez devenir relativement gros, vous ne pouvez plus vous moquer des blogs.

De nos jours, les publicités deviennent de plus en plus chères en raison des nouveaux efforts des géants de la technologie pour protéger la vie privée des consommateurs.

Si vous n’avez pas pensé à bloguer dans le cadre de votre marketing mix, il est maintenant temps de commencer à y penser.

Il existe de nombreuses façons dont les blogs peuvent aider votre entreprise de commerce électronique à réussir ; du trafic à la génération de notoriété, en passant par une DA élevée et l’apparition sur les extraits enrichis sur Google, et bien plus encore.

Ce n’est pas un endroit pour approfondir.

Barre de recherche

Et le dernier mais non le moindre est la barre de recherche. Un commerce électronique ne peut tout simplement pas exister sans lui.

Étant donné que le commerce électronique est un marché et que la facilité d’achat est la principale motivation des acheteurs en ligne, vous devez disposer d’une barre de recherche pour leur permettre de rechercher facilement tout ce qu’ils veulent.

L’envelopper

Ceci est juste une liste de contrôle de six choses, et elle n’est en aucun cas exhaustive.

Lors de la création d’un site Web de commerce électronique, votre esprit est plus susceptible de se concentrer sur l’architecture, l’UX, les produits, la stratégie marketing, etc.

Mais peu importe ce que vous faites, si l’une de ces cinq choses manque sur votre site Web, vos efforts dans d’autres domaines peuvent échouer.

Plutôt que de voir cela comme un guide pour créer un site de commerce électronique, considérez-le comme un coup de pouce dans la bonne direction.