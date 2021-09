Votre site WordPress pourrait enfin devenir moins ennuyeux

Le fournisseur de solutions logicielles basé à Vancouver, Pixieset Media, a acquis le concepteur WordPress premium Flothemes pour augmenter son portefeuille de produits.

S’exprimant au sujet de l’acquisition, le cofondateur et PDG de Pixieset, Simon Wong, a déclaré : « Cette acquisition permet à Pixieset d’améliorer et de renforcer les produits et solutions que nous proposons à notre clientèle croissante de plus de 600 000 clients alors que nous nous développons dans l’ensemble de l’industrie de la photographie.

« Nous sommes impatients d’exploiter l’expertise de l’équipe expérimentée de Flothemes et de travailler ensemble pour continuer à faire évoluer les outils de conception de sites Web et les offres de la plate-forme Pixieset. »

À l’avenir, les entreprises prévoient de continuer à créer une plate-forme tout-en-un pour fournir aux photographes un site Web qui s’intègre à toutes leurs automatisations et flux de travail.

WordPress pour les photographes

Avec le rapprochement des deux sociétés, le fondateur de Flothemes, Ross Tanner, a rejoint l’équipe de direction de Pixieset en tant que directeur du design et du développement commercial.

« Flothemes est honoré d’annoncer le prochain chapitre pour notre communauté. Nous sommes enthousiasmés par les possibilités que ce partenariat offre non seulement à notre entreprise et à nos clients, mais à tous les créatifs en herbe, alors que nous travaillons à la création d’une plate-forme puissante pour répondre à divers besoins de conception et d’entreprise », a déclaré Tanner.

Avec l’acquisition, les conceptions et les opérations de l’entreprise de Flothemes s’intégreront pleinement dans le parapluie de Pixieset, tout en maintenant les niveaux de service et les offres existants à ses clients.

Pixieset a lancé son offre de création de sites Web, Pixieset Website, en 2019 pour que les photographes créent une présence en ligne.

Dans un article de blog, Pixieset a déclaré : « En tant qu’équipe, nous avons toujours cherché à être transparents et honnêtes avec nos clients au sujet de nos changements de produits et de notre feuille de route.

« Nous n’avons pas reculé devant les conversations et les questions difficiles, mais nous les avons accueillis à travers des discussions et des discussions en tête-à-tête au sein de cette communauté. Et aujourd’hui n’est pas différent, nous voulons vous garder à l’avant-garde de la discussion.