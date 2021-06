Votre smartphone a toujours un port casque

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Le port casque est devenu un spectacle rare sur les téléphones phares, comme Asus et Sony étant parmi les rares fabricants à lancer des téléphones haut de gamme avec le port 3,5 mm. Sinon, des marques comme Samsung, Xiaomi, OnePlus et d’autres l’ont toutes abandonné sur leurs produits phares.

Nous le voyons toujours sur les appareils de milieu de gamme et bas de gamme, ce qui en fait un spectacle bienvenu et une occasion rare où les téléphones moins chers offrent quelque chose qui manque aux produits phares. Néanmoins, nous avons voulu savoir si les lecteurs Android Authority disposent toujours d’une prise casque sur leurs smartphones. Voici donc comment vous avez voté dans ce sondage.

Votre téléphone actuel a-t-il un port casque ?

Résultats

Le sondage a été publié le 16 juin et un total de plus de 7 700 votes a été compté au moment de la rédaction. Cela nous donne une taille d’échantillon énorme avec laquelle travailler, et les résultats finaux montrent que près des deux tiers des personnes interrogées ont toujours un port 3,5 mm sur leur téléphone.

Cela pourrait être une surprise pour certains à la lumière du fait que la plupart des produits phares abandonnent la norme, mais c’est un résultat compréhensible. Les téléphones économiques sont les véritables moteurs de volume dans l’industrie des smartphones, et les appareils de ce segment conservent généralement le port casque. Il semble donc plus probable que le consommateur moyen ait un téléphone avec le port.

De nombreux passionnés ont également déjà exprimé leur mécontentement face aux fabricants qui abandonnent la norme. Et les commentaires montrent que le sondage a également attiré ces voix, certains lecteurs affirmant qu’ils n’achèteraient pas de téléphone sans un port 3,5 mm.

Néanmoins, 38,7% des personnes interrogées ont déclaré que leur appareil actuel n’avait pas de port casque. Les commentaires suggèrent que l’absence du port était soit un non-facteur, soit que les utilisateurs ont été dérangés par l’omission mais ont quand même acheté leur appareil.

commentaires

DBS : C’est le cas et l’absence de prise casque me suffit pour ne PAS acheter de téléphone. C’est une caractéristique non négociable. Glenn Hughes : Je n’achèterai pas de téléphone sans prise casque. L’ironie est que la plupart des téléphones « phares » ne les proposent pas. J’utilise donc un Pixel 4a, même si j’aurais volontiers dépensé plus pour un appareil haut de gamme Paul Russell : Oui et non. J’ai deux quotidiens, l’un a un port audio et l’autre non. Cependant, je ne l’utilise jamais, je suis toujours sans fil avec mes MX3. J’ai donc voté Non dans le sondage LydiaT : Avant je voulais une prise casque, mais mon dernier téléphone que j’utilise depuis un an n’en a pas et ça ne m’a jamais dérangé. J’ai réalisé que tous les écouteurs/enceintes que je possède ont Bluetooth… Painfully_Candid : En tant que musicien, j’utilise le port casque assez fréquemment. Si j’ai besoin de diffuser de la musique sur notre système audio, je ne veux pas chercher à partir d’un dongle stupide – nous avons déjà divers appareils dans notre système qui utilisent des connecteurs pour casque, donc simplement pouvoir brancher nos téléphones est facile et pratique. Presque tous les jours, lorsque je m’entraîne à la batterie, je branche mon téléphone sur la ligne d’entrée de ma batterie pour pouvoir jouer en même temps. C’est un mauvais choix d’arrêter d’inclure ce port sur les téléphones. David L : Mon téléphone actuel, un Samsung S20 FE 5G, n’a pas de prise casque. C’est une gêne majeure. Tous mes anciens téléphones en ont un. Gianluca Di Maggio : Il est clair que c’est toujours une fonctionnalité très appréciée. Tant de téléphones n’en proposent plus et pourtant la majorité des consommateurs ont toujours une prise casque. fixedgrin : J’utilise actuellement deux appareils équipés de prises casque et d’indicateurs de notification LED. Je commence à soupçonner que l’absence de ce dernier dans la majorité des téléphones modernes est une menace gravement sous-estimée pour l’ergonomie. DigitalBenny : Ne l’avez pas. Ne l’utilisez pas. Ne le manquez pas. Caleb gamer : Le jeu motorola Moto (g)7 l’a toujours Omar Jimenez : Sony Xperia 1 II baby ! Vous voulez connaître un secret ? Je ne l’utilise même pas beaucoup lol. Mais quand je le fais, C’EST LÀ !

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé des commentaires. Que pensez-vous des résultats ? Faites-le nous savoir via les commentaires ci-dessous.