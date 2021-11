Votre smartphone actuel prend en charge l’extension de stockage

L’extension du stockage n’est pas nécessairement une donnée dans l’espace des smartphones de nos jours. Bien sûr, les emplacements microSD sont très courants dans les niveaux budgétaires, mais ils deviennent quelque peu rares dans l’espace phare.

Tout cela me rappelle le port 3,5 mm et comment il a disparu des segments haut de gamme. Dans cet esprit, nous avons donc demandé aux lecteurs Android Authority si leur téléphone actuel disposait d’une extension de stockage (via une carte microSD ou NM).

Votre téléphone actuel prend-il en charge l’extension de stockage ?

Résultats

Nous avons publié le sondage le 17 novembre, attirant un peu plus de 3 000 votes à ce jour. Et il s’avère qu’une majorité de personnes interrogées (53,6%) déclarent que leur téléphone actuel prend effectivement en charge l’extension de stockage.

Au moins un lecteur a fait un commentaire plutôt perspicace, notant que l’expansion du stockage est importante sur leur marché domestique des Philippines. C’est parce que les téléphones économiques sont très populaires et ont souvent une quantité dérisoire de stockage local. Mais quelques autres commentaires soutenant l’extension du stockage notent également que leurs téléphones ont une tonne de stockage interne et Prise en charge microSD néanmoins.

D’un autre côté, environ 44,4 % des lecteurs interrogés déclarent que leur téléphone ne prend pas réellement en charge l’extension de stockage. Plusieurs commentaires notent que la quantité de stockage interne sur les téléphones d’aujourd’hui est suffisante pour eux de toute façon.

Enfin, un peu moins de 2% des votants ont déclaré ne pas savoir si leur téléphone prend en charge l’extension de stockage. Cela s’est traduit par 59 lecteurs. Je suppose que la commodité du stockage en nuage et la quantité de stockage interne actuelle signifient que certaines personnes n’auront peut-être pas besoin de savoir si leur téléphone dispose d’un emplacement pour carte mémoire (du moins pour l’instant).

commentaires

Carte téléphonique Mike : Je n’achèterai pas un téléphone sans stockage extensible. Avoir toute ma collection de musique avec moi est important – qualité, commodité et ne pas avoir à se soucier d’un signal pour le streaming. J’ai actuellement un Note20 Ultra avec 512 Go internes et 1 To externe. J’ai chargé plus de 110 000 chansons dessus et j’ai de la place pour la vidéo HD si j’ai besoin de prendre une vidéo. Adoptez la technologie, ce n’est pas grand-chose de plus à ajouter à un téléphone. Je n’achèterai pas un autre Samsung à moins qu’il n’ait cette fonctionnalité. Diwa Alejandro Galvez : Oui. Ici aux Philippines, où Internet est à la fois cher et lent, nous avons besoin de nos Micro SD. La plupart d’entre nous ont des revenus faibles à moyens et nous vivons dans un pays en développement, nous ne sommes donc pas gâtés avec les téléphones phares. La plupart d’entre nous optent pour des téléphones bon marché mais suffisamment utilisables, et ces téléphones sacrifient souvent leur stockage interne pour cela. thesecondsight : je n’achète pas de téléphone à moins qu’il ne soit équipé d’une prise casque 3,5 mm, d’une puce radio FM et d’un stockage extensible. L’été dernier, une tornade F3 a ravagé ma petite ville. Ma maison a été épargnée mais j’ai été sans électricité pendant deux jours. Pendant ces jours sans électricité, l’accès au service cloud et à Internet était inexistant. Cependant, j’ai quand même pu profiter de deux jours de divertissement grâce au stockage extensible. Tous mes morceaux de musique mp3, livres électroniques, bandes dessinées électroniques, émulateurs/roms de jeux de console, films mp4 et applications de jeux hors ligne comme Titan Quest sont enregistrés localement. KRB : Mes téléphones ont toujours pris en charge la mémoire extensible. En fait, je ne me passerais probablement pas d’un téléphone sans cela, pouvoir échanger simplement et rapidement la carte SD et les près de deux mille chansons que je transporte est beaucoup plus rapide que d’attendre que mon ordinateur portable y écrive toutes ces données. un nouvel appareil via un câble. De plus, mes listes de lecture existent sur la carte SD mais pas mon inventaire sur mon ordinateur portable. James Updike : Je viens de recevoir le Pixel 6 pro. Il n’a pas de prise casque, mais je ne recommencerais jamais à porter des écouteurs filaires de toute façon. Il n’a pas d’emplacement pour carte SD. Ce serait bien, mais ce n’est pas un compromis. 128 Go suffisent pour toutes les applications dont j’ai besoin et toutes mes photos et vidéos sont automatiquement sauvegardées dans le cloud Donc je peux toujours libérer de l’espace Shizuma : Non, et je m’en fiche non plus, j’avais l’habitude de revenir à l’époque où Les téléphones Android sont tous livrés avec 16 Go de stockage pitoyablement bas, ou peut-être 32 Go, mais maintenant que 128 Go est à peu près le minimum, je ne vois aucune raison de m’en soucier car c’est plus que ce dont j’aurais jamais besoin sur un téléphone. user65 : Non. Même si mes précédents téléphones avaient des connecteurs d’extension et que j’avais acheté des cartes pour eux, je les utilisais rarement. Mon téléphone actuel est un OnePlus Nord avec 256 Go de stockage. J’ai environ 15 applications, 10 jeux, 20 albums et diverses photos, ce qui représente environ 39 Go d’espace utilisé. Un emplacement pour carte d’extension n’est pas nécessaire. Et pour la sauvegarde, mon téléphone est configuré pour sauvegarder automatiquement chaque photo que je prends sur Google My Drive. Joe Black : Comme j’utilise Pixel, je n’ai malheureusement pas l’option d’un stockage durable… ou d’une prise casque Demongornot : Malheureusement, le Poco F2 Pro n’en a pas, mais heureusement, il a quand même une prise jack 3,5 mm

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé un commentaire, c’est très apprécié. Quelle importance accordez-vous à l’extension de l’espace de stockage lorsque vous envisagez l’achat d’un nouveau téléphone ? Faites-le nous savoir via les commentaires.

commentaires