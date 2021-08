Votre smartphone pourrait bientôt recevoir de la RAM « intelligente »

Samsung a annoncé la RAM LPDDR5-PIM. Il s’agit essentiellement de RAM « intelligente » dotée de capacités d’IA. Samsung affirme que cette technologie est capable d’augmenter les performances tout en utilisant moins d’énergie.

L’apprentissage automatique est utilisé dans de nombreux smartphones aujourd’hui, aidant dans tout, des performances du système et des traductions aux commandes vocales et à la qualité de l’appareil photo. À présent, Samsung a annoncé qu’il apporterait une intelligence similaire à ses modules de RAM pour smartphones.

La société a révélé que sa technologie de traitement en mémoire (PIM) arrivait à la RAM utilisée dans les smartphones. Cela s’ajoute à l’atterrissage technologique dans les modules DRAM et la mémoire à large bande passante.

“La technologie de mémoire mobile LPDDR5-PIM de Samsung peut fournir des capacités d’IA indépendantes sans connectivité au centre de données”, a noté la société dans un communiqué de presse. « Des tests de simulation ont montré que le LPDDR5-PIM peut plus que doubler les performances tout en réduisant la consommation d’énergie de plus de 60 % lorsqu’il est utilisé dans des applications telles que la reconnaissance vocale, la traduction et le chatbot (sic).

Pourquoi voudriez-vous de la RAM intelligente ?

Cela ressemble à une fonctionnalité plutôt pratique à première vue, ce qui peut entraîner des performances d’apprentissage automatique plus rapides et plus efficaces, mais nous avons beaucoup de questions concernant la technologie.

Pour commencer, il n’est pas clair si PIM prend la forme d’un processeur réel attaché au module RAM lui-même ou s’il s’agit simplement d’une suite d’optimisations et d’algorithmes. S’il s’agit bien d’une puce réelle, on se demande alors si les développeurs tiers pourront y accéder pour leurs propres besoins.

On ne sait pas non plus à quel point cette technologie est puissante et si elle peut gérer des tâches plus avancées telles que le traitement d’images et la vision par ordinateur. Après tout, de nombreux smartphones ont des chipsets qui sont plus que capables d’exécuter des tâches d’apprentissage automatique avancées, et pratiquement tous les appareils phares ont également un silicium AI dédié. Mais la RAM compatible PIM avec une quantité décente de grognement pourrait théoriquement être idéale pour les téléphones économiques, permettant peut-être aux OEM d’utiliser du silicium moins cher et de laisser la RAM «intelligente» faire une partie du gros du travail.

Enfin, Samsung n’a pas révélé quand nous verrons réellement cette RAM dans les smartphones, bien qu’il vise à achever la normalisation de la technologie PIM au premier semestre 2022.

Dans tous les cas, nous avons demandé à Samsung plus de détails sur la technologie LPDDR5-PIM et mettrons à jour cet article si/quand il nous sera renvoyé.