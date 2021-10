votre solution pour tout ce qui concerne les crypto-monnaies

La croissance sans précédent des actifs numériques et leur négociation ces dernières années ont eu un choc agréable pour les marchés financiers mondiaux. En octobre 2021, la capitalisation boursière totale de la cryptographie se situait confortablement à plus de 2,1 billions de dollars, avec 300 millions d’utilisateurs répartis dans le monde. Ces chiffres peuvent sembler énormes au premier abord, mais après un examen plus approfondi, nous constatons qu’ils sont minuscules par rapport à nos systèmes financiers traditionnels.

Même après que les crypto-monnaies ont résisté à l’épreuve du temps et prospéré à la suite de la pandémie, leur taux d’adoption semble être faible. Cela est principalement dû à son manque d’accessibilité et de liquidité. La vérité est que le traitement complexe impliqué dans l’achat, la vente, le stockage et l’échange de crypto-monnaies dissuade les gens de s’impliquer dans l’espace décentralisé. Les portefeuilles comme Metamask, où les utilisateurs peuvent acheter et stocker des crypto-monnaies, ne sont pas faciles à utiliser et les DEX n’acceptent pas les paiements fiduciaires. Par conséquent, les débutants ne sont bloqués qu’avec des échanges centralisés pour acheter de la crypto. Pour aggraver les choses, les utilisateurs sont obligés de s’appuyer sur trop de plates-formes pour leurs différents besoins dans l’espace crypto, ce qui devient extrêmement difficile à gérer.

Cependant, ces échanges centralisés, comme nous l’avons vu récemment, présentent de sérieux problèmes de sécurité, et une seule astuce peut effacer tous les actifs des utilisateurs. Ces facteurs combinés rendent les actifs numériques peu attrayants pour les débutants. Mais maintenant, nous avons une solution à tous ces problèmes d’accessibilité sous la forme de Coinovy.

Le portefeuille tout-terrain

Coinovy ​​​​est une application de portefeuille de crypto-monnaie tout-en-un qui vise à rendre les crypto-monnaies facilement accessibles au grand public. Grâce à son interface tout compris, la plate-forme vise à minimiser les frictions pour que chacun puisse acheter, vendre, stocker, échanger, assurer, acheter et retirer des crypto-monnaies. Il est conçu pour réduire les barrières à l’entrée pour les débutants tout en garantissant qu’il répond efficacement aux besoins des utilisateurs de crypto expérimentés.

Le portefeuille Coinovy ​​​​agit comme un excellent pont entre la finance traditionnelle et le monde des actifs numériques pour assurer un transfert de fonds en douceur. En tant que portefeuille multi-devises, il prend en charge une variété d’actifs numériques, notamment BTC, ETH et LTC, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont plus à compter sur plusieurs portefeuilles pour stocker leurs actifs. Cependant, ce qui ressort le plus, ce sont les conversions crypto-to-fiat que Coinovy ​​​​facilite. Les utilisateurs peuvent retirer les actifs cryptographiques stockés dans le portefeuille Coinovy ​​​​sur une carte de débit mondiale avec la technologie VISA et les dépenser n’importe où avec facilité. Cette carte de débit peut également être liée à Apple Pay, ce qui facilite encore plus les dépenses en crypto-monnaies.

En plus d’être un portefeuille crypto, Coinovy ​​​​est un échange crypto qui comporte plus de 100 paires d’échange afin que les utilisateurs puissent facilement échanger leurs jetons de choix. De plus, les utilisateurs de Coinovy ​​se voient attribuer un numéro de compte bancaire international (IBAN) qui leur permet de transférer facilement des fonds dans le monde entier vers plus de 150 pays. Pour ceux qui s’inquiètent de la sécurité de leurs actifs sur cette plateforme, Coinovy ​​​​s’est associé à BitGo pour sécuriser les actifs des utilisateurs et les indemniser en cas de menace pour la sécurité.

Avec ces fonctionnalités, Coinovy ​​résout le problème d’accessibilité, mais ce n’est pas tout. Coinovy ​​a bien plus à offrir au monde des crypto-monnaies.

Compte tenu du problème d’interopérabilité qui prévaut dans le monde de la crypto-monnaie, Coinovy ​​​​a créé un pont qui facilite les transactions inter-chaînes entre Binance Smart Chain et Ethereum. La plate-forme fournit également des prêts instantanés allant jusqu’à 5 000 $ aux utilisateurs contre leurs avoirs en crypto-monnaie dans le but de les aider à financer d’autres entreprises dans leur vie sans avoir à perdre leurs crypto-monnaies en vendant, etc. Ou, les utilisateurs qui ont leurs actifs cryptographiques inactifs peuvent les miser directement sur Coinovy ​​​​et gagner des incitations intéressantes. En dehors de cela, Coinovy ​​aide également les investisseurs à faire croître leurs actifs avec des prédictions et des prévisions basées sur l’intelligence artificielle sur la valeur des actifs.

Jeton Coinovy

Pour alimenter la plateforme et régler les transactions, Coinovy ​​dispose d’un jeton natif appelé C2F. Ce jeton ERC-20 a une offre maximale de 1 milliard de C2F et sert de méthode de paiement sur la plate-forme, ainsi que toutes les autres crypto-monnaies prises en charge. Les détenteurs du token C2F ont droit à diverses incitations et remises prévues sur la plateforme Coinovy. Ils peuvent également l’utiliser pour payer des frais, acheter des biens et des services, entrer en bourse, parier et faire de la publicité sur la plate-forme Coinovy.

A quoi ressemble l’avenir ?

Avec la popularité croissante des crypto-monnaies de jour en jour, nous avons maintenant tellement de nouveaux utilisateurs qui cherchent à se frayer un chemin dans le monde de la décentralisation. Pour tous ces nouveaux utilisateurs, Coinovy ​​​​est une aubaine bienvenue. Il rétrécit les jardins clos de l’écosystème crypto pour le rendre plus accessible à tous dans le monde. S’il est bien mis en œuvre, Coinovy ​​pourrait devenir une clé de l’adoption massive des crypto-monnaies.