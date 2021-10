Votre sommeil peut affecter votre façon de marcher, selon une nouvelle étude

Une mauvaise nuit peut vous rendre plus instable sur vos pieds (Photo: .)

Nous savons tous à quel point une bonne nuit de sommeil est importante pour nous.

Ne pas avoir assez de sommeil peut avoir un impact sur notre humeur, notre comportement et être associé à divers problèmes de santé – mais une étude récente a révélé que le manque de sommeil affecte également notre façon de marcher.

De nouvelles recherches montrent que la démarche – AKA, le modèle de marche d’une personne – est affectée par la perte de sommeil. Plus précisément, cela peut avoir un effet d’entraînement sur la capacité d’un individu à marcher avec détermination, à éviter les obstacles et à garder l’équilibre.

Alors que les scientifiques pensaient que la marche était un processus entièrement automatisé, de nouvelles découvertes montrent que ce n’est tout simplement pas le cas et que vous pouvez, en fait, être instable après une mauvaise nuit.

Publiée dans Scientific Reports, l’étude a porté sur des étudiants chroniquement assoiffés de sommeil de l’Université de São Paulo, qui dormaient en moyenne environ six heures par nuit.

La moitié du groupe a passé une nuit blanche avant qu’ils ne soient tous invités à passer un test sur tapis roulant et à marcher au rythme d’un métronome.

Ceux qui avaient été privés de sommeil étaient hors rythme, manquaient les bips et, en général, avaient de moins bons résultats.

De plus, les étudiants qui avaient tenté de réduire leur déficit de sommeil en faisant la sieste le week-end ont un peu mieux réussi la tâche.

Cependant, cette technique n’est pas encouragée par les experts, qui soulignent que le fait de changer votre temps de sommeil régulier de 90 minutes, dans les deux sens, peut augmenter le risque de crise cardiaque ou de maladie cardiaque.

Combien de temps devrions-nous dormir ?

Les experts disent que les adultes en bonne santé ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit.

Les bébés, les jeunes enfants et les adolescents ont besoin d’encore plus pour permettre leur croissance et leur développement.

Les personnes de plus de 65 ans devraient également bénéficier de 7 à 8 heures par nuit.

Dans l’ensemble, la nouvelle recherche a donné aux experts plus de matière à réflexion.

« Le concept de la démarche n’étant qu’un processus automatique n’est pas l’histoire complète », explique l’auteur de l’étude Hermano Krebs. « Il y a beaucoup d’influence venant du cerveau. »

Les résultats réitèrent également la nécessité d’un sommeil suffisant – mais en particulier pour ceux qui travaillent de nuit, où un changement dans la marche et le mouvement pourrait être dangereux.

