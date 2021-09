Votre souhait pour votre 90e anniversaire

in

« Béni soit Dieu, je travaille toujours. Je vais faire (une participation à Une famille de dix) on a déjà le scénario là-bas, comme c’est bon !Pour moi, le plus beau c’est de fonctionner. Oui (je vais retourner au théâtre l’année prochaine) », a-t-il commenté.

Comme l’a rapporté Paty Chapoy, les assaillants sont entrés dans la maison de l’actrice et ont tiré sur elle et son fils sous la menace d’une arme, puis se sont enfuis avec quatre mille pesos en espèces. (.)

Enfin, la matriarche de la dynastie Pinal a avoué que sa fille Sylvia Pasquel n’a pas eu de grandes pertes après le tremblement de terre qui a pris naissance à Guerrero le 7 septembre.

« J’étais au Mexique et ici ce n’était pas si génial, mais il m’aurait dit si ça avait été quelque chose de sérieux, mais non, je le vois très bien. Hier, nous étions ensemble, j’espère que ce n’était rien. Je n’aime pas du tout (les tremblements), ça me fait peur, très peur », a-t-il expliqué.