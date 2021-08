Votre super-héroïne préférée revient sur Movistar + aujourd’hui | Divertissement

Wonder Woman 1984 sort aujourd’hui sur Movistar +, l’un des films qui ont attiré le plus d’attention au cours de la dernière année.

Ces dernières années, si l’on enlève les films de certains réalisateurs bien connus, les grands événements cinématographiques concernent le monde des super-héros. Une fois Avengers: Fin de partie arrivé, il semblait que le tour de DC et les deux derniers films que nous avons vus de ces personnages ont suscité beaucoup d’anticipation.

L’une de ces œuvres était Justice League de Zack Snyder, la version que le réalisateur voulait vraiment sortir est arrivée il y a quelques mois sur HBO pour susciter à la fois intérêt et controverse chez les fans. L’autre était le retour de Wonder Woman qui est également lancé aujourd’hui sur Movistar +.

Avec Gal Gadot reprenant le rôle de protagoniste et la direction de Patty Jenkins, l’année dernière Wonder Woman 1984 est sorti en salles, en pleine pandémie et avec des résultats qui n’ont pas suivi ce qui était attendu en termes d’impact et de box-office. Cependant, ces types de longs métrages ont tendance à bien résister au temps qui passe et le moment est peut-être venu pour vous de vous en rapprocher.

Le film se déroule en 1984 et raconte la confrontation du personnage principal avec un ancien partenaire et un homme d’affaires dans une approche de la guerre froide qui offre plus de spectacle que de scénario. De nombreux espoirs étaient placés sur Wonder Woman 1984 après la bande-annonce spectaculaire, mais cela ne les a pas tout à fait satisfaits.

Même ainsi, on peut être assuré qu’il s’agit d’un divertissement très décent et agréable à regarder pour tous les types de spectateurs. Même si c’est 151 minutes de filmIl n’a guère de sections ennuyeuses et si vous aimez les super-héros, vous trouverez sûrement des moments que vous apprécierez d’avoir vus.

L’univers DC continue de croître et on attend beaucoup de savoir où il mène. Pour l’instant, nous vous recommandons de jeter un oeil à Wonder Woman 1984 si vous avez Movistar +, montre des chemins qui s’ouvriront sûrement dans le futur.