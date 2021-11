Votre système est à court de mémoire d’application – erreur sur les Mac

Un certain nombre d’utilisateurs Mac voient un message d’erreur : « Votre système est à court de mémoire d’application. » L’erreur est causée par l’application Mail d’Apple qui utilise des gigaoctets de mémoire – signalant plus d’utilisation que le Mac, jusqu’à ce qu’il finisse par se bloquer.

Le comportement exact varie. Dans le pire des cas, un utilisateur ne peut pas changer de focus depuis la fenêtre d’alerte, nécessitant un redémarrage forcé…

Le fait de fermer la fenêtre n’apporte rien car elle réapparaîtra immédiatement. Dans mon propre cas, j’ai eu un redémarrage forcé, et après cela, je pouvais simplement fermer la fenêtre et continuer à utiliser d’autres applications.

Au départ, je ne voyais aucune raison à cela jusqu’à ce qu’un collègue remarque que l’utilisation de la mémoire pour Mail était en gigaoctets, et non en mégaoctets !

Sur mon MacBook Pro M1 Max 16 pouces avec 32 Go de mémoire unifiée, il dépassait largement les 32 Go avant que Mail ne tombe en panne – dans un cas indiquant plus de 100 Go.

J’utilise macOS 12.0.1, qui est la dernière version de Monterey.

Je n’ai pas encore vu assez de rapports pour savoir s’il s’agit d’un problème spécifique avec les Mac Apple Silicon ou si les machines Intel sont également affectées. Je n’ai pas vu l’erreur sur mon propre Intel MBP 16. Ce n’est rien de spécifique au nouveau MacBook Pro, comme cela a été vu sur d’autres machines.

Avez-vous vu la même erreur? Si tel est le cas, veuillez commenter ci-dessous avec la configuration de votre machine.

