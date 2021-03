Votre téléphone 3G Verizon cessera de fonctionner à la fin de 2022

Verizon fermera son réseau 3G CDMA le 31 décembre 2022, soit deux ans plus tard que prévu à l’origine.Vous pourriez voir le service se dégrader avant la coupure.

Vous devrez peut-être mettre à jour votre téléphone prochainement si vous êtes toujours dépendant de la 3G. Verizon (avertissement: cet auteur écrit également pour Engadget, propriété de Verizon) a révélé qu’il fermait son réseau 3G CDMA le 31 décembre 2022. Après cela, vous aurez besoin d’un appareil LTE ou 5G pour vous connecter au réseau de l’entreprise.

Cela survient trois ans après la coupure 3G initialement prévue pour la fin de 2019, a déclaré Verizon, et ne sera plus prolongé. L’opérateur avait déjà arrêté d’activer les appareils 3G. Cela donne à ces personnes qui utilisent encore l’ancienne technologie plus de temps pour migrer en douceur vers la technologie sans fil actuelle, selon le fournisseur.

Vous ne voudrez peut-être pas attendre la dernière minute. Verizon a averti que le service 3G pourrait se dégrader ou s’arrêter complètement dans certains cas, et que le support sera «extrêmement limité» si vous rencontrez des problèmes avec un ancien appareil.

Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que vous soyez passé à un téléphone LTE ou 5G il y a quelque temps. Moins de 1% des appareils sur le réseau utilisent la 3G, a déclaré Verizon. Cependant, cela peut toujours causer des problèmes si vous avez un ancien téléphone de secours, une tablette connectée ou un téléphone intelligent qui nécessite toujours un service hérité – cela vaut la peine de revoir votre matériel avant de rencontrer des problèmes.