Votre téléphone Android ne cesse de s’éteindre ? Voici comment y remédier !

Les meilleurs téléphones Android sont géniaux. Ils sont puissants, ils auront bientôt Android 12 et ils ont tous les accompagnements. Mais le deuxième problème survient, cela peut être une douleur majeure dans les fesses. Un problème courant que les gens rencontrent souvent est que leur téléphone s’éteint à plusieurs reprises de manière involontaire, et si cela vous arrive, ce n’est pas le bon moment.

Qu’il s’agisse d’une batterie faible, d’un bogue facile à corriger ou de quelque chose de plus grave, voici quelques conseils pour empêcher votre téléphone de s’éteindre lorsque vous ne le souhaitez pas.

Redémarrez votre téléphone

Source : Joe Maring / Android Central

Si vous avez un téléphone qui s’éteint sans cesse, il vous suffira peut-être de le redémarrer. Aussi stupide que cela puisse paraître, l’éteindre et le rallumer fonctionne vraiment dans de nombreux cas.

Il existe plusieurs façons de redémarrer votre téléphone, dont la plus courante nécessite simplement que vous maintenez le bouton d’alimentation enfoncé et appuyez sur l’option Redémarrer qui apparaît à l’écran. Cela éteint votre téléphone et le redémarre, en espérant que les choses fonctionnent à nouveau comme d’habitude.

Si cela ne fonctionne pas, cela vaut la peine de faire ce que nous appelons une « réinitialisation matérielle ». Cela réinitialise également votre téléphone, mais le fait en utilisant une combinaison des boutons de volume et d’alimentation, ce qui est pratique si vous rencontrez des difficultés pour accéder au menu d’alimentation mentionné ci-dessus.

Pour faire ça, maintenez le bouton d’alimentation et les boutons de réduction du volume enfoncés jusqu’à ce que vous soyez redirigé vers l’écran du mode Fastboot. Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour démarrer le téléphone. Si vous ne voyez pas l’option de démarrage, utilisez les boutons d’augmentation et de diminution du volume pour parcourir les différentes options jusqu’à ce que vous la trouviez.

Si votre téléphone décide de rester allumé et de revenir à la normale après un bon redémarrage, vous pouvez arrêter de lire ici et continuer votre vie. Cependant, si vous rencontrez toujours des problèmes, nous pouvons essayer quelques autres choses.

Chargez-le

Source : Ara Waggoner / Android Central

Une autre solution possible à vos problèmes de téléphone consiste à recharger votre appareil. Si votre téléphone continue de s’éteindre ou refuse de s’allumer, cela pourrait simplement être un signe que votre batterie est faible.

Trouvez votre câble de charge, branchez votre téléphone, laissez-le et laissez-le charger pendant au moins une heure afin qu’il puisse obtenir le jus dont il a tant besoin. Revenez après un certain temps, et si la batterie semble se charger normalement, vous devriez être prêt à partir.

Si vous constatez que votre téléphone ne se charge pas, essayez de déplacer le chargeur vers une autre prise murale ou d’utiliser un autre câble/adaptateur secteur. Si cela ne fonctionne toujours pas, il se peut qu’il y ait un problème avec le port de charge. Si votre téléphone prend en charge le chargement sans fil, placez-le sur un chargeur sans fil pris en charge et voyez si cela fonctionne. Si vous faites cela et que la batterie ne se charge toujours pas et/ou que votre téléphone continue de s’éteindre, vous avez un plus gros problème entre vos mains.

Réinitialisation et restauration d’usine

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Toujours pas de dés ? Il est peut-être temps d’aller plus loin.

Si vous pouvez utiliser votre téléphone assez longtemps pour appuyer sur les boutons nécessaires, la sauvegarde de vos données et la réinitialisation d’usine en valent la peine. Une réinitialisation d’usine ramène essentiellement votre téléphone au moment où vous l’avez acheté à l’origine (c’est-à-dire comment il était lorsqu’il est sorti de l’usine).

Cela supprimera toutes vos applications, jeux, photos et autres données personnelles, il est donc extrêmement important de s’assurer que tout est sauvegardé avant de lancer la réinitialisation. En supposant que ce soit le cas, vous pourrez restaurer votre téléphone tel qu’il était lors du processus de configuration. Google One peut également sauvegarder périodiquement votre téléphone pour s’assurer que tout est à jour aussi souvent que possible.

Les réinitialisations d’usine peuvent être très efficaces pour améliorer les performances, prolonger la durée de vie de la batterie et bien d’autres choses. Il y a de fortes chances que cela empêche votre téléphone de s’éteindre à plusieurs reprises, mais en raison de l’intensité du processus, nous ne recommandons pas que ce soit votre premier plan d’action. Ce n’est que si les deux étapes ci-dessus ne fonctionnent pas que vous devez emprunter cette voie.

Pour obtenir des guides étape par étape sur l’apparence du processus de sauvegarde et de réinitialisation, consultez les deux articles ci-dessous.

Contactez le fabricant

Source : Android Central

Si vous épuisez ces astuces de bricolage et que vous ne faites toujours aucun progrès, il est temps d’appeler le fabricant de votre téléphone et de voir quelles sont vos options. La plupart des téléphones sont livrés avec une garantie du fabricant pour couvrir des problèmes comme celui-ci, en supposant que vous n’ayez pas sérieusement endommagé ou usé votre téléphone et que vous n’ayez pas potentiellement causé le problème vous-même.

De plus, si vous avez souscrit une assurance pour votre téléphone auprès du fabricant ou d’un détaillant comme Best Buy, vous devriez pouvoir en profiter pour maintenir les coûts aussi bas que possible pour vous-même.

Nous ne pouvons pas répertorier les coordonnées de tous les fabricants de téléphones, mais voici les numéros de service client que vous voudrez appeler pour certaines des marques les plus populaires.

Samsung : 1 (800) 726-7864 Google : accédez à Conseils et assistance dans les paramètres OnePlus : 1 (833) 777-3633 LG : 1 (800) 243-0000 Motorola : 1 (800) 734-5870

Il est peut-être temps de passer à autre chose

Source : Andrew Martonik / Android Central

Si votre téléphone actuel a quelques années et que vous ne parvenez pas à le réparer, il est peut-être temps de vous en séparer et de passer à autre chose.

Obtenir deux à trois ans avec un téléphone est génial, avec tout ce qui va au-delà de la sauce. Mais, malheureusement, les téléphones se dégradent au fil du temps, et si vous les utilisez régulièrement, il est naturel que des problèmes surgissent plus vous les conservez longtemps.

Nous vous recommandons de consulter vos besoins et votre budget avant de sortir et d’acheter quelque chose. Si vous souhaitez que des recommandations vous orientent dans la bonne direction, nous avons rassemblé les meilleurs smartphones actuellement disponibles qui valent le détour.

