Votre téléphone Google Pixel peut désormais enregistrer automatiquement une vidéo en cas d’urgence

L’application de sécurité personnelle de Google, exclusive aux meilleurs téléphones Android de l’entreprise, permet aux utilisateurs de rester connectés aux premiers intervenants en cas d’urgence. En plus des fonctionnalités telles que la possibilité de partager l’emplacement et les alertes de crise à proximité, l’application propose également une détection des accidents de voiture.

Comme l’ont signalé les développeurs XDA, Google a maintenant commencé à déployer une nouvelle version de l’application Personal Safety avec une fonctionnalité « SOS d’urgence ».

Une fois que vous aurez mis à jour l’application Sécurité personnelle sur votre téléphone Pixel vers la version 2021.08.27 à partir du Google Play Store, vous pourrez accéder à la nouvelle fonctionnalité à partir de la page des paramètres de l’application.

Vous pouvez également accéder à la fonctionnalité en vous rendant dans Paramètres> Sécurité et urgence sur Android 12. Une fois activé, votre téléphone Pixel commencera automatiquement à enregistrer une vidéo dès que le SOS d’urgence est déclenché.

Les vidéos d’urgence enregistrées par l’application peuvent durer jusqu’à 45 minutes et la taille moyenne serait d’environ 10 Mo par minute. Les vidéos seront également automatiquement sauvegardées sur votre compte Google. Les vidéos enregistrées ne sont stockées sur le cloud que pendant sept jours, après quoi elles sont automatiquement supprimées. Comme vous vous en doutez, Google vous offre la possibilité de supprimer l’enregistrement vidéo à tout moment.

Une fois que l’application commence à enregistrer une vidéo, le seul moyen d’arrêter l’enregistrement est d’appuyer sur le bouton « arrêter ». Après l’enregistrement d’une vidéo, vous aurez 15 secondes pour choisir si vous souhaitez ou non que l’enregistrement soit partagé avec vos contacts d’urgence.

En plus de la nouvelle fonction d’enregistrement vidéo d’urgence, la dernière mise à jour de sécurité personnelle permet également aux utilisateurs de désactiver l’option « Appeler les services d’urgence ».

