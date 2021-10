Votre téléphone Pixel sélectionne de nouveaux fonds d’écran colorés et adorables pour la Journée de sensibilisation à la santé mentale

La Journée de sensibilisation à la santé mentale a été observée pour la première fois en 1992, à l’initiative de la Fédération mondiale pour la santé mentale, une organisation mondiale de la santé mentale avec des membres dans plus de 150 pays, pour attirer l’attention sur les maladies mentales et leurs effets sur les personnes dans le monde entier. Si vous souhaitez montrer votre soutien sur votre appareil Pixel, vous pouvez maintenant le faire, car Google a publié une poignée de fonds d’écran colorés pour observer la journée.

Google n’est pas étranger à la sortie de nouveaux fonds d’écran colorés pour sa gamme d’appareils afin de célébrer des occasions ou des événements spéciaux. Plus récemment, il a publié un tas de fonds d’écran sympas pour célébrer le Mois du patrimoine hispanique. Ces nouveaux papiers peints sont réalisés par l’artiste KimiKimo et représentent un cœur avec des bras, des jambes et un visage dans différents scénarios. Plus important encore, ils vous rappellent que vous devez prendre un moment pour vous-même, vous détendre un peu et vous apporter le soutien dont vous avez besoin.

De plus, ils auront fière allure sur votre appareil. Au fait, avons-nous déjà dit qu’ils sont colorés et adorables ? Parce qu’ils sont très colorés et très adorables.

Si vous souhaitez les consulter, assurez-vous d’ouvrir l’application Google Wallpapers sur votre appareil et accédez à la section « Curated Culture », où vous trouverez ce fond d’écran Pixel spécial pour les événements passés, comme le Mois du patrimoine hispanique, Noir Mois de l’histoire et Mois de la fierté LGBT. Bien que l’application ne soit destinée qu’aux téléphones Pixel, si vous utilisez un autre téléphone, consultez la galerie en haut pour les télécharger et les appliquer manuellement à votre téléphone.

