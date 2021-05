Votre véhicule dans COVID-19 Lockdown: Comment économiser sur la prime d’assurance

Pendant la période de verrouillage, lorsque vous conduisez à peine votre véhicule et que vous ne l’utilisez qu’à des fins d’urgence, il est préférable de souscrire une assurance Tiers + Incendie + Vol à la place d’une police complète.

Nous sommes plus d’un an dans la pandémie du COVID-19, et le résultat est que nos vies changent radicalement. La plupart d’entre nous n’utilisons pratiquement pas nos véhicules car le trajet pour se rendre au travail reste annulé en raison du verrouillage et les voyages et les trajets pour voir la famille et les amis restent suspendus. On s’attend à ce que la situation se poursuive pendant encore quelques mois, car les commandes de travail à domicile continuent d’être en place au moins jusqu’à ce que 70% de la population soit vaccinée.

En fait, de nombreuses études concluent que tant que l’adoption du travail à distance et le passage aux achats en ligne ne seront pas en cours, les volumes de trafic n’augmenteront probablement pas. Étant donné que les gens prennent à peine leurs véhicules sur la route, cela n’a pas de sens de souscrire une assurance automobile complète.

Une combinaison de couverture de tiers et de couverture de dommages personnels – une police d’assurance automobile complète vous protège contre les dommages causés à votre propre véhicule et à un tiers en cas d’accident. La souscription d’une assurance automobile complète n’a de sens que si vous conduisez votre véhicule sur la route tous les jours et parcourez un nombre considérable de kilomètres.

Économisez sur Premium avec l’assurance responsabilité civile + incendie + vol

L’assurance est l’un des gros coûts pour garder une voiture sur la route, le prix moyen d’une police d’assurance automobile complète pour une berline de 1200 cm3 variant entre Rs 15000 et Rs 18000. Cependant, si vous ne conduisez pas votre véhicule aussi fréquemment en raison des commandes de verrouillage et de travail à domicile en cours, il est préférable de n’acheter que la couverture requise. Compte tenu des conditions qui prévalent, plusieurs assureurs ont mis au point une assurance spéciale – Assurance responsabilité civile + incendie + vol. Le plan offre à votre véhicule la couverture requise à des prix abordables – 50% de moins que les plans complets réguliers. Dans le cadre de ce plan, le véhicule bénéficie d’une couverture adéquate pour les dommages causés au tiers et les dommages causés à votre véhicule en cas d’incendie et de vol.

Couverture adéquate à des primes abordables

Le plan fonctionne comme tout autre plan régulier, cependant, l’étendue de la couverture diffère, car il ne vous couvrira pas pour les dommages causés à votre propre véhicule. Avec cette assurance, vous pouvez facilement conduire votre véhicule sur les routes car selon les règles gouvernementales, seule une assurance responsabilité civile est obligatoire pour conduire le véhicule sur les routes indiennes. Si en conduisant le véhicule, vous rencontrez un accident et causez des dommages au tiers, votre assureur prendra en charge les frais en votre nom et paiera au tiers.

De plus, en cas de vol de votre véhicule alors qu’il est stationné sur une route à l’extérieur de votre domicile ou de tout autre endroit que vous jugez en sécurité, l’assureur vous paiera l’intégralité de la valeur déclarée IDV – Assurée mentionnée sur votre document d’assurance. Lors du renouvellement de votre véhicule d’assurance automobile, il est toujours conseillé de vous assurer de sélectionner le maximum d’IDV possible. En effet, en cas d’incidents tels que des dommages totaux et des vols, au cas où les autorités ne parviendraient pas à récupérer votre véhicule, l’assureur vous paiera l’IDV mentionné sur votre police. Afin d’obtenir le maximum de retours de votre véhicule endommagé, sélectionnez toujours l’IDV maximum.

Le troisième incident pour lequel le plan vous offre une protection adéquate est le feu. Avec une température diurne de 40 degrés dans la plupart des régions du nord de l’Inde, les incendies de véhicules sont assez courants. La plupart des véhicules qui prennent feu sont généralement complètement endommagés et ne peuvent plus être utilisés. L’assureur place ces véhicules dans la catégorie des dommages totaux dans laquelle le propriétaire du véhicule obtient l’IDV complet du véhicule. Le feu et le vol sont les deux incidents les plus courants qui causent le maximum de dommages au véhicule et il est toujours important de fournir une couverture adéquate à votre véhicule contre les deux. La couverture tiers est également importante, car elle est obligatoire par le gouvernement pour conduire le véhicule sur route.

Prendre note

Pendant la période de verrouillage, lorsque vous conduisez à peine votre véhicule et que vous ne l’utilisez qu’à des fins d’urgence, il est préférable de souscrire une assurance Tiers + Incendie + Vol à la place d’une police complète et économiser considérablement sur la prime. Au cours du dernier mois – avec l’entrée en vigueur des règles de verrouillage – les ventes de plans d’assurance Tiers + Incendie + Vol ont été multipliées par deux. Actuellement, ces plans sont disponibles auprès d’un assureur de premier plan comme Future Generali, United India Insurance et Digit. Pour une berline de 1200 cm3, le plan coûte environ 4500 Rs à 5500 Rs.

(Par Utpal Raman Sharma, Head-Motor Insurance, Policybazaar.com)

