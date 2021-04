Dans ce contexte, la question épineuse est la suivante: comment les tribunaux envisageront-ils de retirer les masques pour consommer des substances de contrebande dans une voiture?

L’interprétation des nombreuses lois en vigueur par les tribunaux peut conduire à des situations où le pouvoir judiciaire peut sembler se contredire. Une telle situation est née des déclarations de la Haute Cour de Delhi et de la Cour suprême sur le fait que votre voiture est un lieu privé ou public. Dans Saurabh Sharma & ors (2021), la Haute Cour de Delhi a dû se prononcer sur la question de savoir si une voiture privée doit être considérée comme un lieu public pour l’application des règles sur le port obligatoire du masque dans le contexte de la pandémie.

Il a statué qu’une voiture privée était effectivement un lieu public; dans le contexte d’un comportement et des voies de transmission appropriés à Covid, une personne conduisant seule dans sa voiture sans masque, si elle était infectée et avait libéré des gouttelettes de liquide respiratoire ou buccal à l’intérieur de la voiture, pourrait encore finir par infecter d’autres personnes qui entrent dans le voiture plus tard.

En revanche, dans Boota Singh vs State of Haryana (2021), la Cour suprême a statué qu’une voiture était un lieu privé aux fins de l’article 43 de la loi sur les stupéfiants et les substances psychédéliques, qui traite des pouvoirs de fouille et saisie dans un lieu public.

Le CS a statué que la voiture n’étant pas accessible aux membres du public, l’article applicable serait l’article 42 de la Loi, qui établit le protocole de perquisition et de saisie sans mandat; Compte tenu de cela, une voiture privée doit être traitée comme un lieu privé. Dans ce contexte, la question épineuse est la suivante: comment les tribunaux envisageront-ils de retirer les masques pour consommer des substances de contrebande dans une voiture?

