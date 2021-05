Voulez-vous acheter un Banksy avec Bitcoin? Sotherby’s dit oui

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Le marchand d’art Sotheby’s accepte désormais Bitcoin et Ether comme moyens de paiement. La première offre pour tester la réponse est L’amour de Banksy est dans l’air, qui montre un homme masqué lançant des fleurs.

Ceci est possible grâce au partenariat avec Coinbase, qui a créé une solution sur mesure pour l’activer. Stefan Pepe, directeur de la technologie de Sotheby’s, a déclaré qu’en faisant cela, l’entreprise améliorait l’expérience client et attirait également une toute nouvelle clientèle. Cette décision représente une autre étape vers la généralisation des crypto-monnaies.

“Tirer parti de l’échange de confiance Coinbase est une progression naturelle et s’inscrit dans notre engagement à améliorer l’expérience d’achat de nos clients et à développer de nouvelles façons d’élargir notre clientèle en les trouvant là où ils se trouvent.”

Source: sothebys.com

Bitcoin comme moyen de paiement

S’adressant à CNBC, le PDG de Sotheby’s, Charles Stewart, a déclaré que l’acceptation des crypto-monnaies était une chose à laquelle la société réfléchissait depuis un certain temps.

Stewart a mentionné que la réponse positive à sa récente vente aux enchères Pak NFT, qui a rapporté un total de 16,8 millions de dollars, a incité à explorer l’acceptation des crypto-monnaies pour l’art physique.

«Ce sera la première fois que les crypto-monnaies seront acceptées comme moyen de paiement pour des œuvres d’art physiques. Nous sommes très heureux que cela se produise. C’est quelque chose auquel nous réfléchissons depuis un certain temps. Vous vous souvenez peut-être que nous avons eu notre première vente NFT il y a quelques semaines. Nous avions plus de 3 000 soumissionnaires et participants à cette série de ventes. “

La première pièce qui testera les eaux sera Love is in the Air de Banksy. Stewart a déclaré que les acheteurs peuvent également payer comptant s’ils le souhaitent. Il estime que la pièce rapportera entre 3 et 5 millions de dollars.

«Banksy a été, comme vous le savez peut-être, un artiste très populaire aux enchères. Et il y a beaucoup d’intérêt pour leur travail, payant aussi avec de l’argent physique. Mais quelle meilleure combinaison pour introduire la crypto qu’une peinture emblématique de Banksy? “

Le taureau Bitcoin, Anthony Pompliano, a déclaré que bientôt, toutes les entreprises accepteront la monnaie du futur au lieu de l’argent liquide.

Source: BTCUSD sur TradingView.com

Message de Banksy

Banksy est un artiste de rue pseudonyme dont la véritable identité reste non confirmée et fait l’objet de nombreuses spéculations.

Il est devenu célèbre dans les années 1990 et suit un style subversif et satirique qui exprime des thèmes anti-guerre et anti-autoritaires. Ses œuvres d’art sont exposées publiquement, comme sur les murs ou sur des accessoires réutilisés. Ceux-ci sont souvent revendus, ce qui implique la suppression des murs dans la plupart des cas.

L’artiste vend officieusement une série limitée de pièces par l’intermédiaire d’une agence appelée Pest Control.