Voulez-vous améliorer votre santé mentale? Prenez soin d’un bonsaï | Vie

Il existe de nombreuses façons de réduire le stress, l’anxiété et la nervosité. L’un des plus satisfaisants est de prendre soin d’un bonsaï.

Bien que de nombreuses personnes associent bonsaï à la culture japonaise, en fait la technique du bonsaï il a été inventé en Chine il y a plus de 2000 ans. Il est arrivé au Japon il y a 800 ans, où il est devenu un art.

Bonsai vient du mot chinois Penzai, qui signifie planter dans un bol. Le mot japonais se traduit par grandir sur un plateau. Ils décrivent tous les deux ce que cela signifie: Un bonsaï est un arbre qui pousse dans un bol ou un plateau, au lieu de le planter dans le sol.

Ce ne sont pas des espèces végétales de petite taille ou génétiquement modifiées. Ce sont les mêmes arbres que l’on voit dans la nature mais réduits en taille par taille, de sorte qu’ils poussent dans un plateau de taille réduite.

Pourtant, il existe des espèces plus susceptibles de devenir des bonsaïs, en raison du type de feuilles qu’elles ont ou d’autres caractéristiques. C’est pourquoi ils sont les plus utilisés. Parmi eux, l’érable, le pin sylvestre, l’orme, l’olivier, la figue, le genévrier, l’épine de feu, etc.

Pourquoi un bonsaï aide-t-il la santé mentale? Comme le dit notre collègue Andrea Núñez-Torrón dans TICbeat, plusieurs études scientifiques ont confirmé ses effets positifs pour lutter contre l’anxiété, la nervosité, la dépression et même les addictions.

Des recherches menées par la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis et les National Institutes of Health ont révélé que regarde juste un bonsaï augmente l’activité nerveuse parasympathique et les sentiments positifs tout en diminuant l’activité nerveuse sympathique, l’anxiété et le stress.

Une autre étude intitulée Influence du bonsaï sur la santé et le bien-être souligne que les bienfaits pour la santé de la pratique du bonsaï sont similaires à ceux d’autres thérapies artistiques, fournir des valeurs de guérison au niveau personnel et émotionnel.

Prendre soin d’un bonsaï nous met en contact avec la nature. C’est une activité relaxante, calme et silencieuse qui demande calme et patience. C’est très facile à mettre en pratique, mais pour le maîtriser, il faut lire des livres, apprendre, expérimenter et prendre des décisions. Et tout cet effort a une récompense qui peut être vue et admirée: le bonsaï lui-même, qui peut même être légué aux enfants et petits-enfants, car il existe des bonsaïs jusqu’à 1000 ans.

Oserez-vous vous en occuper?