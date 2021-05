Voulez-vous être suivi? Vous pourriez si cela signifie payer moins d’impôts …

La plupart des gens ne veulent pas être suivis par des applications ou des sites Web pour des raisons de confidentialité, mais il y a ceux qui souhaitent activement que leur emplacement soit constamment suivi pour des raisons fiscales – et il existe des applications pour répondre à ce besoin …

Le New York Times explique que les États où les impôts sont élevés sont souvent méfiants lorsqu’un haut revenu prétend avoir quitté l’État pour vivre ailleurs.

En tant que directeur général d’une société de capital-investissement, Jeff Sheu est exactement le type de revenu élevé que la Californie ne veut pas perdre. Lorsque des personnes dans sa tranche d’imposition partent, l’État est susceptible de les vérifier pour s’assurer qu’elles sont vraiment parties. À l’approche de la date limite de dépôt des déclarations du 17 mai, les personnes qui ont déménagé dans un autre État ou qui travaillent à distance doivent être extrêmement vigilantes avec leurs documents fiscaux. Pour M. Sheu, cela implique une application sur son smartphone qui utilise des services de localisation pour le suivre en permanence. Ce qu’il sacrifie dans la vie privée, il le gagne en tranquillité d’esprit, sachant qu’il sera en mesure de montrer exactement quand et où il se trouvait dans un État particulier, si l’administration fiscale californienne venait après lui. Les États en manque d’impôts ne sont pas très heureux de voir les gros contribuables partir. Entrez le besoin de suivre méticuleusement où vous êtes tout le temps.

Avec la pandémie qui voit plus de gens capables de travailler de n’importe où, ce qui n’était autrefois un problème que pour les plus hauts revenus peut l’être aussi pour ceux qui ont des revenus plus modestes. Si vous vivez dans un État mais travaillez pour une entreprise basée dans un autre, vous devrez peut-être prouver ce fait.

Entrez des applications qui suivent et enregistrent votre emplacement, de sorte que si jamais vous êtes tenu de prouver où vous vivez et travaillez, vous ayez les preuves de le faire.

Ces applications fonctionnent sur un modèle d’abonnement et sont à prix modique. TaxBird, par exemple, coûte 34,99 $ par an. Après un essai gratuit de 90 jours, TaxDay facture aux utilisateurs 9,99 $ par mois. Monaeo est davantage orienté vers les hauts revenus et offre plus d’options pour son service, facturant 99 $ par mois ou 999 $ par an. «Nous avons constaté une multiplication par quatre de notre application sans aucune publicité au cours de l’année écoulée», a déclaré Jonathan Mariner, fondateur et président de TaxDay, qui a lui-même été audité lorsqu’il travaillait pour la Major League Baseball à New York mais vivait en Floride.

L’article explique également comment les États se disputent les juridictions fiscales de ceux qui vivent dans un État, travaillent normalement dans un autre, mais travaillent actuellement à domicile.

Photo: NASA

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: