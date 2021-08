Voulez-vous être une personne en forme? Suivez quelques-uns des plus célèbres influenceurs du fitness – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Seguro hay muchas personas que desean comenzar una rutina de ejercicios y alimentación sana que sea segura, pero muchas veces no quieren tener que ir a un nutricionista, o nada más desean buscar opciones extras para aportar a la rutina que el nutricionista y entrenador le hayan prescrito à faire.

Et c’est à cela que servent les influenceurs fitness les plus populaires sur les réseaux sociaux. Ils vous aideront à vous motiver et à découvrir d’autres choses que vous pouvez ajouter à votre routine pour obtenir des résultats beaucoup plus efficaces.

Découvrez les 30 influenceurs fitness les plus connus

Dans le monde des réseaux sociaux, il existe de nombreux secteurs du divertissement, et chacun a son top des influenceurs les plus en vue. A tel point que pour ce secteur, il existe une connaissance d’un top 30 des influenceurs fitness les plus renommés aujourd’hui, dont certains des plus reconnus et aimés du public seront nommés.

Barbara de Régil

Née à Mexico, elle est une influenceuse du fitness avec 8,3 millions de followers sur Instagram. Être classé comme l’influenceur numéro 1 dans tout le Mexique.

Brenda Zambrano

C’est une youtubeuse et influenceuse mexicaine de 27 ans. On sait que son succès remonte à sa participation à l’émission de téléréalité “Acapulco shore”.

Alejandra Treviño

C’est une mannequin de 21 ans originaire de Monterrey, qui a acquis une grande notoriété sur les réseaux sociaux pour son mode de vie en forme et comment elle a réussi à surmonter son trouble de l’alimentation.

La culture du fitness était une tendance au cours des premiers mois de la pandémie

Afin de maintenir un peu la routine qu’ils avaient auparavant, de nombreux citoyens de différentes parties du monde ont adopté un mode de vie de remise en forme en cas de pandémie et ont obtenu la motivation et la concentration nécessaires pour commencer une routine d’exercice et d’alimentation plus saine.

C’est quelque chose qui est considéré comme positif, car la pandémie n’était pas seulement un moment difficile pour le monde entier. C’était aussi une situation d’adaptation, où de nombreuses personnes adoptaient une vie plus saine, en faisant de l’exercice à la maison.

L’importance de la vaccination : les influenceurs du fitness meurent du coronavirus pour ne pas s’être fait vacciner

Toute méthode pour protéger la santé des citoyens est importante, alors se faire vacciner est la meilleure option à prendre pour prendre soin de soi et de son entourage.

Malheureusement, tout le monde ne le considère pas ainsi et décide de ne pas se faire vacciner. C’est la décision prise par l’influenceur John Eyers, qui a dépeint sa vie Fitness sur ses réseaux sociaux et est décédé de Covid récemment après ses opinions controversées sur la vaccination.

Cela dit, votre corps en forme et en bonne santé pourrait être suffisamment solide pour pouvoir lutter contre le virus et le vaincre. Malheureusement, l’athlète de 42 ans est décédé au Royaume-Uni alors qu’il ne pouvait pas lutter contre le virus.

D’après ce que l’on sait, la famille avait tenté à plusieurs reprises de le convaincre de se faire vacciner. Mais, il les a rejetés consécutivement en raison de la confiance qu’il avait dans son état de santé et son mode de vie sain.