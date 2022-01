Voulez-vous le WiFi 6 dans votre maison ? Attention à ces routeurs D-Link ultra bon marché

Ils vous permettent de profiter des grandes améliorations technologiques apportées par la nouvelle norme WiFi 6 (802.11ax) telles que OFMDA, la modulation 1024QAM et la coloration BSS.

D-Link a annoncé le lancement de deux nouveaux routeurs WiFi 6 (802.11ax) pour faciliter l’accès au nouveau standard WiFi. Il s’agit du DIR-X1560 (1 500 Mbps) et du DIR-X1860 (1 800 Mbps). Attention à leurs prix : 89 euros et 119 euros respectivement.

Installation et configuration accessibles

Les deux routeurs de type neutre sont un moyen facile de mettre à niveau un réseau existant vers le WiFi 6, car ils sont installés en suivant un assistant étape par étape directement à partir de l’application WiFi gratuite D-Link. Une grande connaissance technique n’est pas requise.

Les vertus du WiFi 6

Les nouvelles technologies de la norme WiFi 6 incluses dans ces routeurs sont la modulation 1024 QAM (256 QAM dans la norme précédente), l’accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA), la coloration BSS (dans le DIR-X1860) pour réduire la congestion du réseau et de la batterie. économiser sur les appareils mobiles connectés via Target Wake Time (TWT). De plus, des améliorations intéressantes ont été apportées aux technologies déjà présentes dans le WiFi AC Wave 2, comme le MU-MIMO, la formation de faisceau et le pilotage intelligent. Toutes ces technologies, ensemble, permettent d’améliorer les performances, la stabilité et l’efficacité de la connexion d’environ 40 % dans la bande des 5 GHz et près de 90 % dans la bande des 2,4 GHz, en particulier lorsqu’il y a plusieurs appareils connectés simultanément et dans des applications à forte demande, tels que les jeux vidéo et le streaming 4K.

Autres caractéristiques

Double bande 2,4 / 5 GHz Quatre antennes externes à gain élevé et amplificateurs de puissance intégrés. Vitesse de 1 500 Mbps (DIR-X1560) et 1 800 Mbps (DIR-X1860). Quatre ports LAN de 1 000 Mbps et un port WAN de 1 000 Mbps. Cryptage 128 bits avec la nouvelle norme WPA3. Pare-feu intégré (NAT) pour une sécurité réseau maximale. Gestion via l’application Wi-Fi D-Link et l’interface web pour accéder aux fonctions idéales pour le télétravail : QoS pour prioriser le trafic du portable de travail, création d’un réseau Wi-Fi pour les invités ou accès sécurisé depuis l’extérieur via VPN. Contrôle parental basé sur le profil : permet de contrôler quand les appareils associés à chaque profil ont accès à Internet. Ookla SPEEDTEST intégré au routeur et avec une interface dans l’application pour mesurer la vitesse de connexion réelle. Commande vocale avec Amazon Alexa et Google Assistant. Prise en charge du WiFi Mesh pour étendre la couverture en créant un réseau maillé avec les extensions EasyMesh D-Link COVR-1102 (deux nœuds) et D-Link COVR-1103 (trois nœuds).

