«Voulez-vous plus d’argent? Bien sûr, à dépenser sur des contrats comme Messi et Cristiano “

29/04/2021 à 18:29 CEST

Alberto Teruel

Joaquín Caparrós, entraîneur de l’Arménie, a accordé une interview pour Sports Cope Sevilla dans laquelle a exprimé son point de vue sur la création de la Super League européenne. L’ancien entraîneur de Séville a été très critique à l’égard de ce nouveau format, et n’a pas hésité à envoyer un message clair et percutant.

L’un des arguments les plus répétés de Florentino Pérez est que le projet Superliga signifierait une impulsion économique gigantesque pour les clubs impliqués. Caparrós a mis en garde contre les dangers de donner la priorité au facteur économique. “Le football n’est pas seulement économique, on se trompe. Le football a une composante émotionnelle et sentimentale et c’est avant tout. Je pense que c’est une idée qui a été mal transmise, qui a enlevé le football aux supporters. “

S’il est vrai que la Super League signifierait plus de revenus pour les personnes impliquées, Caparrós a indiqué que les participants ont exprimé une ambition excessive. «Le football a fait grandir tout le monde ces dernières années, qui veut plus d’argent? Bien sûr, mais pour dépenser plus, pour dépenser plus pour des contrats millionnaires comme Messi et Cristiano Ronaldo et il ne s’agit pas d’avoir plus d’argent ».

Javier Tebas, critique de l’idée de la Super League, a également été la cible des reproches de l’entraîneur d’Utrera. “Vous ne pouvez pas détourner le regard, vous devez donner du pouvoir à la carrière, faire attention aux fans, mais je ne le dis pas seulement pour la Super League, mais aussi pour la Liga, qui a pris la Super Coupe d’Espagne pour de l’argent“.

Enfin, Caparrós a envoyé un message fort à tous les dirigeants des grands clubs. “Écoutons les supporters, les clubs de supporters et les personnes qui vont au stade qui ont du mal à obtenir leur abonnement, si on oublie ça peut être très dangereux“.