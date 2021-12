La Cour suprême a également ordonné aujourd’hui au Centre et aux États de la RCN de mettre en œuvre les ordonnances du groupe d’experts sur la gestion de la qualité de l’air afin de réduire la pollution atmosphérique. (PTI)

La Cour suprême de l’Inde a demandé aujourd’hui si le gouvernement de l’Uttar Pradesh souhaitait que les industries au Pakistan soient interdites après la soumission de l’État accusant le pays voisin de la pollution de l’air. Ces propos ont été tenus lors de l’audience dans l’affaire concernant la pollution de l’air à Delhi.

Apparaissant pour le gouvernement de l’UP, l’avocat principal Ranjit Kumar a déclaré au tribunal suprême que l’air pollué dans le nord de l’Inde provenait actuellement du Pakistan, car l’Uttar Pradesh est dans la direction descendante du vent.

Le juge en chef de l’Inde NV Ramana a demandé : « Vous voulez donc interdire les industries au Pakistan ? » Le tribunal suprême a entendu une requête d’un étudiant de Delhi âgé de 17 ans, Aditya Dubey, concernant l’augmentation des niveaux de pollution de l’air à Delhi, a rapporté le Bar and Bench.

Kumar a fait valoir que la fermeture d’industries dans l’État ne résoudrait peut-être pas le problème de la pollution de l’air. Il a également déclaré que la fermeture des industries pourrait avoir un impact sur les industries de la canne à sucre dans l’État.

La Cour suprême a également déploré le fait qu’une section des médias, intentionnellement ou non, l’ait présenté comme un méchant pour avoir provoqué la fermeture d’écoles en raison de la pollution de l’air alors que le gouvernement de Delhi a décidé d’ouvrir les écoles par lui-même.

Le gouvernement central, l’Haryana, le Pendjab, Delhi et l’Uttar Pradesh sont parties à l’affaire. Rappelons que le tribunal avait ordonné l’interdiction des activités de construction dans la capitale lors de la précédente audience.

La Cour suprême a également ordonné aujourd’hui au Centre et aux États de la RCN de mettre en œuvre les ordonnances du groupe d’experts sur la gestion de la qualité de l’air afin de réduire la pollution atmosphérique. Dans un affidavit, la commission a déclaré à la magistrature, composée également des juges DY Chandrachud et Surya Kant, qu’un groupe de travail chargé de l’application de la loi de cinq membres avait été mis en place pour contenir la pollution de l’air à Delhi et dans la RCN. Quarante de ces escouades surveilleraient la mise en œuvre des mesures suggérées par elle pour lutter contre la pollution, a indiqué le panel.

