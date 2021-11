Voulez-vous travailler comme médecin à Zamora pour 3 500 euros par mois ?

10/11/2021 à 00:07 CET

Luis Garrido

Des conditions flexibles, un contrat de travail d’une durée maximale de trois ans et une rémunération annuelle supérieure au 41 000 euros. Ce sont les conditions proposées par la Junta de Castilla y León dans sa dernière offre d’emploi pour recruter des médecins de famille.

Rien de bien normal, si ce n’était le fait que l’appel a été fait via les réseaux sociaux. La situation précaire du système et la difficulté à trouver des médecins ont conduit Sacyl à les rechercher sur Twitter. C’est là que la dernière campagne a été lancée pour renforcer les soins primaires, qui dans des territoires comme Zamora souffrent d’un manque de professionnels.

L’annonce publiée par le Profil de santé de la Junta de Castilla y León s’engage à mettre en évidence la rémunération économique pour essayer d’être attractive. Ainsi, un salaire annuel brut de 41 771 plus un supplément pour le nombre de cartes de santé est clairement et directement proposé, auquel il faut ajouter la carrière professionnelle mais aussi les mandats de trois ans. Par ailleurs, Sacyl liste plusieurs suppléments, comme les 445 euros qu’elle paierait pour les gardiens en semaine (17 heures) ou les 704 euros pour les gardiens 24h/24 les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que 915 euros pour les gardiens de 24 heures les jours spéciaux.

De même, une durée du contrat de travail pouvant aller jusqu’à trois ans est offerte, incorporation immédiate, conditions flexibles et la possibilité d’exercer des fonctions de tutorat dans la formation sanitaire spécialisée, en plus de « la possibilité d’obtenir un poste permanent par voie de concours annuels. La Junta de Castilla y León établit également un plan d’accueil avec formation continue « adapté aux besoins & rdquor; du nouvel emploi et un accompagnement dans les démarches administratives pour la nomination.

L’administration régionale entend ainsi apporter une solution au manque flagrant de médecins dans Premiers soins à la fois dans la province de Zamora et dans le reste des territoires de Castilla y León. Avec une main-d’œuvre dont la moyenne d’âge dépasse largement les 55 ans, le changement de génération n’est en aucun cas garanti et c’est pourquoi la région essaie de trouver des solutions avant que le problème ne devienne trop important d’ici dix ans. A ce jour, le taux de remplacement n’est que de 0,48 dans cette spécialité et il est très difficile de trouver des médecins qui souhaitent accepter les conditions de déplacement exigées par les soins ruraux.