Voulez-vous une transparence de suivi des applications de type iOS sur Android?

Apple vient de publier iOS 14.5 avec une fonctionnalité de confidentialité très controversée – Transparence du suivi des applications. Pour ceux d’entre vous qui ne la connaissent pas, la fonctionnalité donne aux utilisateurs d’iPhone beaucoup plus de contrôle sur la façon dont les applications les suivent sur le Web et les applications d’autres entreprises.

Chaque application qui demande des données de suivi apparaîtra dans un menu de suivi dédié. Cela donnera aux utilisateurs d’iPhone le choix d’activer ou de désactiver les autorisations de suivi pour les applications individuelles. Si les utilisateurs désactivent le suivi des applications, Apple révoquera l’accès de l’application à son identifiant pour les annonceurs (IDFA). Cela empêchera l’application de partager des données sur l’activité des utilisateurs avec des tiers à des fins de ciblage publicitaire.

Il y aura également une fenêtre contextuelle qui apparaîtra lorsque les utilisateurs ouvriront une application qui les suit (voir l’image ci-dessus).

L’objectif final est de donner aux utilisateurs la possibilité de faire des choix plus éclairés sur les applications qu’ils utilisent et les autorisations qu’ils accordent à ces applications. Cela aidera également à éliminer les publicités inutiles que les utilisateurs voient sur le Web. Facebook, par exemple, intègre du code dans des millions d’applications pour collecter des données et cibler des publicités sur les gens.

Cependant, la fonction de suivi anti-application peut également réduire le nombre d’annonces personnalisées que certaines personnes trouvent utiles.

Selon certaines rumeurs, Google travaille également sur une version moins stricte de cette politique. Mais étant donné qu’il atteint plus de 100 milliards de dollars par an en aidant les partenaires à cibler les publicités sur les utilisateurs d’Android, nous ne savons pas si l’entreprise adoptera un jour une approche aussi stricte qu’Apple. L’implémentation de la société Cupertino est si stricte que si les développeurs ne se conforment pas, leurs applications peuvent être démarrées à partir de l’App Store.

En gardant tout cela à l’esprit, voudriez-vous qu’Android implémente également une fonctionnalité similaire de transparence du suivi des applications? Répondez à notre sondage ci-dessus et faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous.