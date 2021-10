Voulgaris explique ses adieux aux Mavericks : « Ça ressemblait à un lycée »

Pablo Torre a interviewé sur ESPN Daily une figure qui s’intéresse à connaître l’opinion pour comprendre les changements qui ont eu lieu cet été chez les Mavericks et comment la franchise est partagée avec le pouvoir donné à Luka Doncic, star incontestée du présent et du futur , et avec qui il a eu de violents affrontements qui l’ont mis à l’écart. Haralabos Voulgaris était le bras droit de Mark Cuban, le propriétaire de l’équipe, jusqu’à ce qu’il décide de faire un ou plusieurs pas en arrière pour partir. Il n’était pas le seul : Rick Carlisle, l’entraîneur, n’a pas continué ; Donnie Nelson, le manager, a été licencié. Les deux étaient dans la structure depuis plus d’une décennie, pas comme un Voulgaris qui a tenu trois ans en tant que manager et onze ans en tant qu’associé.

Voulgaris est un expert en chiffres qui a fait fortune en pariant, entre autres, sur les matchs de la NBA dans les années 1990. Son amitié avec Cuba l’a amené à vouloir se lancer dans le business. En 2010, il a commencé à transmettre des données au propriétaire mais en tant qu’indépendant, en 2016, il est devenu un travailleur à temps plein et en 2018, il l’a emmené au conseil d’administration.. Avec un poste nouvellement créé, directeur du développement et de la recherche quantitative, ce qui masque qu’il est là pour conseiller directement le patron. Et c’est sur cela que s’est basée son expérience des trois dernières années. « Je lui ai envoyé un e-mail : ‘Hé, je veux juste m’intégrer. J’apprécie l’opportunité.’ Mark m’a dit très clairement : ‘Non, je ne veux pas que tu t’intègres. Nous avons des lacunes dans plusieurs domaines dans lesquels vous êtes Oui, c’est difficile. « Nous allons devoir avoir des conversations difficiles. Avec le recul, je pense que j’étais le missile qu’ils ont envoyé là-bas pour créer un changement réel », dit-il.

« Oui, j’aurais pu être plus intelligent. Mon objectif n’était pas de gagner Game Of Thrones, c’était pour que l’équipe soit meilleure », dit-il. « Mais c’était une fonction de lycée. Ce qui s’est passé, c’est qu’il a eu affaire à de nombreuses personnes qui étaient contrariées qu’il soit à l’oreille du propriétaire et elles ne l’étaient pas », ajoute-t-il, tout en supposant que son caractère fait de lui une personne difficile à vivre. s’occuper de la gestion quotidienne du club.

Voulgaris a eu une relation difficile avec Carlisle et Nelson, soit à l’extérieur, soit avec Doncic. Leur problème avec le joueur, ou l’un d’entre eux, remonte à l’un des matchs qu’ils ont perdus à domicile. Il avait déjà eu un autre problème lorsque Bob a dit à Luka de se calmer au milieu du match et le Slovène lui a envoyé un peu moins d’une promenade, pour ne pas avoir répété le juron qu’il a dirigé. Le manager admet qu’il y a eu un incident lors d’un match contre les Knicks, lorsqu’il s’est levé de son siège avec moins d’une minute à jouer et Doncic l’a pris comme s’il les avait laissés mentir.. Il révèle que même Carlisle l’a appelé cette nuit-là, même s’il s’excuse en disant qu’il l’a fait pour qu’il soit prêt à rencontrer les techniciens plus tard, et tire sur Jamahl Mosley, maintenant à Orlando et bien connecté avec Doncic. « J’ai été offensé que personne n’ait fait un pas pour me défendre. Vous avez une excellente relation avec un joueur : pourquoi ne lui dites-vous pas que je ne les laisse pas tomber ? Je vais à ma table pour regarder les choses. Là. Il y a de nombreuses circonstances pour lesquelles je peux quitter un jeu. Pourquoi est-ce important ? Ce n’est pas comme si je rentrais à la maison en pleurant et en faisant une crise de colère. Ce n’était rien. Je ne pensais pas que ce serait un gros problème et le fait que j’ai découvert que cela m’a amené à penser que ce n’était pas pour moi », dit-il.

« Si je distrait le putain de gamin, je n’ai pas besoin d’être là. Quel que soit le cas et le point de vue, Doncic est le soutien de l’équipe. Alors je l’ai bien vu, je cherchais déjà ma voie à suivre en tout cas, dit-il. « Je n’avais pas de relation de travail avec les autres membres du conseil d’administration au point que tout devenait bizarre. Changer la structure organisationnelle des Mavericks n’est pas quelque chose que j’avais en tête à moins d’être l’homme en charge, et je n’ai jamais avait bien sûr que ça allait être », souligne-t-il, ainsi que le fait que le contrat qu’il avait expiré et qu’il ne voulait pas le renouveler.

« C’est un site de potins et de potins. Je ne voulais pas me prendre en charge jusqu’à ce qu’il devienne clair que le responsable ne voulait pas de moi. Et puis c’est devenu personnel et mon côté compétitif est ressorti. Il n’a jamais dit qu’il voulait que je sorte. Mais il fallait lire un peu entre les lignes. Sa philosophie était de s’entourer de gens qui ne constitueraient pas une menace. C’est un gars avec qui, quand tu te tapes la main, tu vérifies que tu as les bagues en place. mauvais chemin. C’est un homme d’affaires, un courtier. Ma relation avec lui était de le voir et de se cogner les poings de temps en temps. C’était tout. Très cordial dans le traitement au visage, mais parce qu’il était intimidé », il passe en revue. Et il en dit plus sur Donnie Nelson, qui était manager et président à Dallas depuis 1998, quand son père, Don, l’a pris comme assistant : « Tu ne deviens pas directeur général de la NBA et tu gardes le poste pendant aussi longtemps à moins que vous ne soyez très doué pour garder le travail. «