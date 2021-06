Voulgaris : Luka Doncic a l’ennemi au sein des Mavericks

Luka Doncic est en NBA depuis trois ans. A 22 ans, il fait déjà partie des grandes stars de la Ligue. Pas les plus optimistes, ou plutôt eux seuls, pouvaient s’attendre à un tel atterrissage. Une belle carrière NBA ? Bien sûr. Mais tant de choses en si peu de temps… Doncic a été deux fois all star, Rookie of the Year et membre du Best NBA Quintet. C’était la saison dernière. En cela, il répétera avec sécurité dans les équipes All NBA (premier, deuxième ou troisième) et cela aura un effet notable pour lui dans un marché qui ouvrira le 6 août.

Car en engageant deux saisons consécutives dans ces All NBA (il y parviendra sauf cataclysme) sa prolongation de contrat de recrue sera de plus de 200 millions de dollars pour cinq saisons. S’il n’entrait pas dans les trois premiers quintettes, sa durée maximale serait de cinq ans et de plus de 160 millions. Ce sont les règles de la NBA. Doncic est soumis à un barème de salaire fixe en tant que numéro 3 dans son projet (2018). Il a récolté 6,5 millions de dollars dans sa première saison, 7,6 dans la seconde et est à 8 dans celle-ci. Pour le prochain il est garanti (les Mavs lui ont assuré avant ce cours) un salaire de 10,1 millions. Et puis, à l’été 2022, il pourrait être un agent libre restreint avec une offre qualificative de 13,3 millions de dollars que son équipe devrait lui garantir afin de faire correspondre toutes les offres qui lui seraient présentées et l’empêcher de partir.

Mais le niveau des recrues, et Doncic est à un niveau historique, ils n’atteignent pas cette situation avant sa cinquième année. Lorsque le troisième est terminé, ils peuvent négocier une prolongation qui commencerait à compter après le quatrième. Il y a Doncic : Cet été, s’il ne se passe rien d’absolument improbable, il signera ce nouvel accord avec les Mavs qui débutera à partir de la saison 2022-23. Pour le prochain, il conservera les 10,1 millions de son contrat actuel. Sur vos options pour signer ce super maximum, a été très clair dans ses adieux aux médias après la fin de la saison : “Je pense que vous connaissez déjà la réponse.” Personne ne laisse passer un tel contrat, et Doncic s’est parfaitement intégré aux Mavs, où il est un joueur de franchise et a participé aux séries éliminatoires pendant deux années consécutives …

… Perdant au premier tour. Telle est la question: les Mavericks doivent faire une équipe vraiment gagnante autour d’un Doncic qu’il a fait plus qu’humainement logique dans certains jeux. Mais l’accompagnement va jusqu’au bout et la deuxième star, Kristaps Porzingis, n’a pas donné ce qu’on attendait après son arrivée des Knicks. Ses problèmes de genoux l’ont alourdi et sa relation avec le Slovène n’est pas des meilleures, quelque chose qui est un grand petit secret de polichinelle dans l’environnement de la franchise. La pression est donc du côté des Mavericks – ils ont un joueur sur lequel construire une équipe championne, ce qui est toujours le plus difficile. Mais cela ne veut pas dire que la prochaine étape est facile : faites-le.

Une figure très compliquée sur la route

Donc, Luka Doncic et les Mavericks ne sont pas une union qui va se briser maintenant. Et cela est clairement indiqué par Tim Cato et Sam Amick dans un article conjoint de . qui, cependant, cela montre des lacunes dans la relation du Slovène avec la franchise, ce qui ne semble finalement pas idyllique. Et ils assurent qu’au sein de l’équipe on pense que “les choses ne sont pas à un point critique mais le risque qu’elles commencent à aller vers un”.

Caton et Amick ils aèrent des chiffons déjà plus sales que souhaitables qui pointent dans une direction : Haralabos Voulgaris, embauché par Mark Cuban en 2018 comme, théoriquement, directeur du développement et de la recherche quantitative. Un poste lié aux statistiques et à l’analytique avancée qui n’explique pourtant guère sa réelle influence sur les Mavericks. Le propriétaire, cubain, exerce un gouvernement fort qui fait un personnage essentiel de celui qui gagne ses faveurs. Et c’est le cas de Voulgaris, qui, selon Caton et Amick, est la voix que les Cubains écoutent maintenant et un personnage qui a commencé à influencer toutes les opérations sportives de l’équipe (transferts, renouvellements, choix de repêchage…), y compris les alignements et les rotations de Rick Carlisle, qui aurait irrité les joueurs, dont Doncic, pour sa façon de faire bouger l’équipe et de concevoir le jeu. Selon l’article, des concessions à Voulgaris ne pas perdre la position. C’est un grand défenseur du style qui s’est imposé aux Mavs avec Doncic comme chef d’orchestre : le spread pick and roll, les jeux de blocage constants et la poursuite avec des joueurs larges pour profiter des positions de tir libérées.

L’influence croissante et la manière d’agir de Voulgaris a mis en colère de nombreux employés de Mavs, y compris des membres de l’équipe, dont un Luka Doncic quicela n’est pas compris avec lui. “Il ne sait pas parler aux gens”, explique un travailleur anonyme de l’organisation dans l’article. Le Cubain, de son côté, défend son protégé : « J’aime beaucoup ce qu’il apporte. Il fait un excellent travail pour soutenir Rick Carlisle et nos dirigeants sportifs avec son approche unique des statistiques et des données. Il a un don pour comprendre l’intelligence artificielle et comment générer des avantages grâce à elle ».

Voulgaris met fin au contrat qu’il a signé pour trois ans, il sera donc intéressant de voir ce que fait Mark Cuban. La friction entre Voulgaris, qui a fait fortune en pariant (avec ses propres programmes d’analyse et algorithmes) sur la NBA depuis les années 1990, et Doncic était évidente parmi l’équipe des Mavs lors d’un match de février contre les Warriors. Après une défaite face au Slovène, l’exécutif (assis au pied de la piste avec son ordinateur portable) a fait un geste avec ses bras qui a semblé dire à Doncic de se calmer. Bien qu’il ait par la suite assuré que cela n’avait pas été exactement le cas, il était la goutte qui a fait déborder le vase pour l’ancien joueur du Real Madrid, qui a crié “Putain, ne me dis pas de me calmer”. Comme il l’a aligné, Doncic ne lui a pas non plus pardonné d’être parti tôt dans une défaite contre les Knicks, et a souligné dans les vestiaires qu’il les avait laissés allongés.

Sur les Mav Ils ne comprennent pas que ce nouveau venu prend des décisions sportives capitales, y compris celles correspondant à des choix de repêchage, ou dicter les décisions directement à Carlisle. Comme, à l’époque, la nécessité d’associer Doncic à Delon Wright comme partenaire extérieur de départ. Quelque chose qui ne s’est pas bien passé. Cuban sait que Doncic signera sa prolongation et a publiquement approuvé Carlisle après l’élimination contre les Clippers. Il est l’entraîneur qui a donné à la franchise son seul titre, en 2011 et avec Dirk Nowitzki comme mégastar. Cependant, certains au sein des Mavs pensent que Carlisle n’a pas la position complètement sécurisée car il n’a pas la pleine confiance de Doncic: “La chose a vraiment été dans l’air.” Mais Carlisle, qui a eu de très sérieuses frictions avec Rajon Rondo ou Jason Kidd, a choisi de s’adapter à sa nouvelle star car, comme le dit une autre voix anonyme des Mavs dans l’article, “vous n’allez pas gagner si vous affrontez le nouveau Dirk Nowitzki”.