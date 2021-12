Vouloir fabriquer BrahMos pour qu’aucun pays n’ait l’audace de nous jeter un mauvais œil : Rajnath Singh

« Nous voulons fabriquer BrahMos sur le sol indien afin qu’aucun pays n’ait l’audace de jeter un mauvais œil sur l’Inde », a-t-il déclaré en référence au missile capable d’emporter une ogive nucléaire.



L’Inde veut fabriquer des missiles BrahMos non pour attaquer qui que ce soit mais pour s’assurer qu’aucun autre pays n’ait l’audace de jeter un mauvais œil sur elle, a déclaré dimanche le ministre de la Défense Rajnath Singh, soulignant la nécessité de maintenir la dissuasion nucléaire.

A cette occasion, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a déclaré que la position du pays est claire qu’il ne provoque pas en premier, mais qu’il n’épargne pas non plus quiconque le provoque.

« Le missile BrahMos et les autres armes que nous fabriquons ne doivent attaquer aucun autre pays. Cela n’a jamais été le caractère de l’Inde d’attaquer un autre pays ou de s’emparer même d’un pouce de terre d’un pays », a déclaré Singh.

« Nous voulons fabriquer BrahMos sur le sol indien afin qu’aucun pays n’ait l’audace de jeter un mauvais œil sur l’Inde », a-t-il déclaré en référence au missile capable d’emporter une ogive nucléaire.

« L’Inde devrait avoir des moyens de dissuasion nucléaires pour qu’aucun pays au monde ne nous attaque, et nous l’avons montré », a déclaré Singh après avoir posé les pierres angulaires du Centre de technologies et d’essais de défense et du Centre de fabrication BrahMos ici.

Il a également critiqué le Pakistan pour avoir mené des attaques terroristes dans le pays.

« Il y a un pays voisin. Il s’est séparé de l’Inde il y a quelque temps. Je ne sais pas pourquoi ses intentions vis-à-vis de l’Inde sont toujours mauvaises. Il a commis des actes de terrorisme à Uri et Pulwama », a déclaré le ministre de la Défense.

« Et puis notre Premier ministre a pris une décision et nous sommes allés sur le sol de ce pays et avons détruit des cachettes terroristes et quand il y avait un besoin de frappes aériennes, nous l’avons fait avec succès. » Il a ajouté : « Nous avons fait passer le message que si quelqu’un ose nous jeter un mauvais œil, alors pas seulement de ce côté de la frontière, mais nous pouvons aller de l’autre côté et les frapper. C’est la force de l’Inde. L’Inde a mené des frappes transfrontalières en septembre 2016 et février 2019 en réponse aux attaques terroristes à Uri et Pulwama. Qualifiant BrahMos d’arme à guidage de précision la meilleure et la plus rapide au monde qui a renforcé la dissuasion crédible de l’Inde au 21e siècle, il a déclaré que cela reflétait non seulement la coopération technique, mais aussi les relations culturelles, politiques et diplomatiques de longue date entre l’Inde et la Russie.

Le ministre de la Défense a félicité le ministre en chef de l’Uttar Pradesh pour avoir accéléré l’acquisition de terres pour les projets.

« Quand j’ai parlé à Yogiji et exprimé le désir d’établir ce projet, il n’a pas pris une seconde et a dit que le terrain serait disponible au plus tôt. Je remercie le ministre en chef d’avoir mis 200 acres à disposition en seulement un mois et demi », a-t-il déclaré.

Singh a déclaré que les projets sont importants du point de vue de la sécurité et a espéré que l’Uttar Pradesh pourra obtenir une place spéciale en termes d’unités de fabrication de défense.

« Cela fournira des emplois aux personnes vivant à Lucknow et dans l’Uttar Pradesh. Je peux voir qu’un nouveau chapitre s’est ajouté à l’économie de l’Uttar Pradesh », a-t-il ajouté.

Le ministre de la Défense a également félicité Adityanath pour ses actions contre les criminels.

« Yogijee fait preuve d’un grand cœur en tout, mais il fait preuve d’avarice (« kanjoosee ») en une chose, il ne fait aucune concession à la mafia. Partout, des bulldozers courent. C’est un moment de « balle-balle » (bon) non pas pour les criminels, mais pour les propriétaires de bulldozers », a déclaré Singh.

Il a déclaré qu’en raison de cela, des investisseurs du monde entier venaient dans l’Uttar Pradesh pour investir.

Singh a également félicité le Premier ministre Narendra Modi pour la rénovation des temples hindous.

« Le Kashi Vishwanath Dham a été endommagé par des envahisseurs. Ahilyabai Holkar l’a remanié, Maharaja Ranjeet Singh a mis une couverture d’or dessus et Modiji lui a donné un grand look. Yogiji y a également joué un rôle important », a-t-il déclaré.

Adityanath, à cette occasion, a déclaré que la fabrication des missiles Brahmos à Lucknow aiderait l’Inde à devenir autonome dans le domaine de la défense.

« L’Inde est la plus grande démocratie du monde et nous avons toujours transmis un message d’amitié et de paix au monde. Cela ne signifie pas que nous laisserons la vie de nos 135 millions de personnes en danger », a-t-il déclaré.

« Cette nouvelle Inde ne provoque pas (les autres) mais n’épargne pas si elle est provoquée. » Adityanath a ajouté que le projet n’est pas seulement un effort pour rendre l’Inde autonome, mais répond également aux besoins de défense et de sécurité d’autres pays.

Rajnath Singh a posé la première pierre du Centre de technologie et d’essais de défense et du Centre de fabrication BRAHMOS établis par l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) à Lucknow.

La fondation des deux unités fut posée en présence de Yogi Adityanath.

Un centre d’essais et de technologies de défense unique en son genre sur environ 22 acres est en train d’être mis en place pour accélérer la croissance des clusters de fabrication de défense et d’aérospatiale dans le corridor industriel de défense de l’Uttar Pradesh (UP DIC).

Il se composera des six sous-centres suivants : Centre d’incubation de startups et d’innovation en haute technologie, Centre de conception et de simulation, Centre d’essais et d’évaluation, Centre pour l’industrie 4.0/Fabrication numérique, Centre de développement des compétences et Centre de développement commercial.

Le BrahMos Manufacturing Centre, annoncé par BrahMos Aerospace, est une installation moderne et à la pointe de la technologie dans le nœud de Lucknow de UP DIC.

Il couvrira une superficie de plus de 200 acres et produira la nouvelle variante BRAHMOS-NG (Next Generation), qui perpétue la lignée du système d’armes BRAHMOS.

Ce nouveau centre serait prêt au cours des deux à trois prochaines années et commencera la production à un rythme de 80 à 100 missiles BRAHMOS-NG par an, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

