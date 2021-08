Alors attend. Maintenant, nous avons un problème.

Toute la raison, ou du moins toute la raison invoquée, pour laquelle le MAGA-GOP ne soutiendrait pas une enquête indépendante sur le 6 janvier était qu’ils ne pouvaient pas utiliser l’enquête du 6 janvier pour retourner dans les villes de pillage des Noirs américains. Les MAGA du Congrès voulaient désespérément parler de ce que les Noirs faisaient aussi. Mais, en fait, très peu de BLM ont participé à des violences, et les MAGA du Congrès le savent. La violence a eu lieu la nuit et a été commise par une combinaison d’anarchistes, de Proud Boys, de provocateurs et de jeunes hommes noirs en colère. Il n’y a pratiquement pas eu de violence BLM l’été dernier. Mais maintenant que les Proud Boys sont en émeute à Portland, appelant à la libération de leurs « prisonniers politiques », les républicains voudront-ils désormais une enquête ?

Bien sûr que non.

Mais c’était la prochaine étape logique, qualifiant les émeutiers en prison de prisonniers politiques et manifestant. Comme nous l’avons dit il y a des mois, la première étape serait de blanchir complètement le 6 janvier. Nous avons entendu parler de touristes qui ont mal tourné, nous avons entendu parler de tout l’amour dans l’air. Nous avons dit qu’ils feraient des martyrs, Ashli ​​Babbitt est un et un seul est tout ce dont ils ont besoin. Trump se fera toujours l’autre martyr. Enfin, nous avons dit qu’ils devaient délégitimer le processus judiciaire et changer de paradigme, ce ne sont pas des émeutiers, ce sont des combattants de la liberté et maintenant ils sont emprisonnés en tant que prisonniers politiques.

Nous avons appelé cela il y a des mois, non pas parce que nous sommes une bande de génies, mais parce que c’est toujours la progression naturelle des choses et nous recherchons des trucs écrits par des génies. Nous avons déjà entendu les premiers grondements sur le discours sur les « prisonniers politiques », mais maintenant il sort pleinement, du moins à Portland. Pourquoi est-ce toujours Portland ? Nous n’en avons aucune idée. C’est une si belle ville progressiste, entourée de très rouge… c’est peut-être pour ça que Portland.

Mais c’est Portland aujourd’hui. Fox couvre-t-il les dommages matériels qui les préoccupent toujours autant ? Plus important encore, est-ce que cela va se limiter à Portland, ou n’est-ce que le début ? On nous a promis que plus de violence est à venir et peut-être qu’elle viendra sous cette forme, les protestations contre la détention des émeutiers en prison.

Rapports de coups de feu maintenant à Portland. https://t.co/TODjagy3jC – Frank Figliuzzi (@FrankFigliuzzi1) 23 août 2021

C’est le premier anniversaire de la violence entre les habitants de Portland et les groupes de droite qui entrent dans leur ville pour semer la pagaille. C’est la raison de ce rallye. Fil. https://t.co/HO02kO4Cdr – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 22 août 2021

pic.twitter.com/OXQxZekDvO – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 22 août 2021

Les fiers garçons commettent plusieurs crimes devant la caméra. De @andrewkimmel pic.twitter.com/mz9CSIufHA – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 23 août 2021

Donc, encore une fois, nous nous demandons si les MAGA du Congrès demanderont des mesures contre toutes ces destructions de propriétés à Portland ? Ils « brûlent leur ville ». Ou cela ne compte-t-il que si cela peut être imputé aux Noirs ?

@JasonMiciak