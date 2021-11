Vouloir unir 130 crore de personnes du pays, c’est vrai Hindutva : Kejriwal

S’attaquant à ceux qui le critiquent pour avoir distribué des cadeaux, Kejriwal a défendu sa décision et l’a qualifiée de «bonne politique». (Photo d’archive : IE)

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré mercredi que son parti Aam Aadmi (AAP) suivait le « vrai Hindutva » car il voulait unir 130 crores de personnes du pays et amener la nation sur la voie du développement. Diviser les gens au nom de la religion, organiser des émeutes et commettre des atrocités sur les Dalits n’est pas de l’Hindutva, mais unir un être humain avec un autre l’est, a-t-il déclaré dans une attaque voilée contre le BJP en répondant à une question lors d’un sommet organisé par la chaîne d’information Times Maintenant.

Kejriwal a également rejeté comme « absolument faux » l’accusation selon laquelle il joue la carte de l’Hindutva pour les votes à l’approche des élections législatives dans quatre États avec sa récente visite au temple Ram à Ayodhya et l’approbation de son gouvernement au Tirth Yatra Yojana pour personnes âgées à Delhi. L’AAP se prépare à contester les scrutins de l’assemblée sur tous les sièges de l’Uttar Pradesh, du Pendjab, de Goa et de l’Uttarkhand qui doivent se tenir au début de l’année prochaine.

« Je ne sais pas ce qu’est le doux Hindutva. Je veux unir 130 crores de personnes de ce pays, unir un être humain avec un autre. C’est l’Hindutva… L’Hindutva s’unit, l’Hindutva ne se brise pas », a déclaré Kejriwal. Soulignant que Lord Ram est adoré par tous les hindous, il a dit chaque mot que Ram a dit, sa vie et son caractère sont Hindutva pour lui.

« Tout ce qui se passe au nom de l’Hindutva aujourd’hui n’est pas de l’Hindutva. Ces gens lancent de sales abus sur les gens dans les médias, menacent les gens, organisent des émeutes, ce n’est pas de l’Hindutva. Des atrocités sont commises contre les Dalits, ce n’est pas de l’Hindutva, a-t-il déclaré en réponse à une question sans nommer aucun parti ou groupe politique. Delhi et a visité Ayodhya dans l’Uttar Pradesh pour le « darshan de Shri Ram ». il a dit.

À une question sur son gouvernement approuvant le programme «teerth yatra» pour emmener les personnes âgées de Delhi en pèlerinage à Shirdi, Ajmer, Ayodhya et d’autres lieux religieux, Kejriwal a déclaré que tout le monde a des besoins spirituels et que le gouvernement de Delhi veille à ce qu’ils soient satisfaits.

« Qu’est-ce qui ne va pas là-dedans ? Il a demandé.

Répondant aux questions sur la stratégie de sondage de son parti au Pendjab, Goa, Uttarakhand et Uttar Pradesh, le président national de l’AAP a déclaré que son parti présentera le « modèle de Delhi » de gouvernance et de développement. « Les gens veulent le modèle de Delhi dans tous les coins et recoins de ce pays. Si les gens nous veulent, pourquoi n’irions-nous pas ? Nous demandons des votes pour améliorer la qualité et les normes des écoles, fournir de bons hôpitaux et de l’électricité. C’est ce que nous avons fait à Delhi », a-t-il déclaré.

Concernant les perspectives de sondage de son parti, en particulier au Pendjab et à Goa, il espère que les électeurs apprécieront le modèle de gouvernance de Delhi et donneront leur mandat à l’AAP. « Les gens décideront », a-t-il déclaré en expliquant comment les luttes intestines au sein du Congrès du Pendjab et le « ressentiment des gens » avec le Shiromani Akali Dal (SAD) pourraient aider l’AAP à gagner la confiance des gens.

S’attaquant à ceux qui le critiquent pour avoir distribué des cadeaux, Kejriwal a défendu sa décision et l’a qualifiée de «bonne politique». « Tous les ministres obtiennent du pouvoir gratuitement, mais cela ne s’appelle pas un cadeau. Je donne 200 unités d’électricité gratuite aux gens, une éducation gratuite aux enfants et ils ont des problèmes. Je veux tout donner aux gens que les ministres obtiennent gratuitement », a-t-il déclaré.

J’applique la formule de la bonne politique, de la bonne économie, des bonnes intentions et de l’honnêteté pour fournir de l’électricité gratuite et d’autres facilités aux gens, a-t-il déclaré. Face aux critiques concernant la formation de mousse toxique dans la Yamuna, le ministre en chef de Delhi a affirmé que la rivière serait nettoyée d’ici la tenue des prochains scrutins de l’assemblée dans la ville.

« Yamuna est ma responsabilité. Il y a des frais et des contre-frais mais le nettoyage de Yamuna est de ma responsabilité. Donnez-nous du temps, nous y travaillons. Nous allons certainement le nettoyer d’ici les prochaines élections, a-t-il déclaré. Kejriwal a également assuré que les prix du carburant dans la ville seraient considérablement réduits.

« Nous le ferons. Nous calculons. Quoi que nous fassions, nous le faisons substantiellement. Nous ne jouons pas une sale politique consistant à augmenter les prix (du carburant) jusqu’à Rs 50 et à les réduire de seulement Rs 5 », a-t-il déclaré lors d’une attaque voilée contre le gouvernement de Narendra Modi au Centre.Répondant à une question sur les agriculteurs en cours ‘ agitation contre les trois nouvelles lois agricoles, Kejriwal a déclaré que les demandes des manifestants étaient justifiées. « Pourquoi le Centre est-il inflexible ? Il devrait accepter leurs demandes », a-t-il déclaré.

